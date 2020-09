9 sep 2020

Hay espacios televisivos con los que una se ha acostumbrado a vivir de fondo y no nos planteamos que, en cualquier momento, puede llegar la despedida. Eso es lo que acaba de pasar con 'Keep Up with the Kardashians'. El 'reality' sobre las excéntricas y millonarias hermanas que se ha metido durante 14 años en las entrañas de su día a día y de las relaciones familiares, llega a su fin.

La fuente que lo confirma es tan fiable como la mismísima Kim Kardashian, que ha lanzado un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram que ha roto en mil pedazos el corazón de los seguidores de un programa que han visto pasar relaciones sentimentales por los brazos de las hermanas y cómo esa prole de la nueva generación Kardashian iba aumentando.

"Con el corazón apesadumbrado hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de 'Keeping Up with the Kardashians'", comienzan esas líneas con las que no se anda por las ramas y va directa a dar el mensaje que había ido a ofrecer a sus casi 190 millones de seguidores en Instagram.

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidas a todos los que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino", reflexiona junto a la foto de lo que se presume será el cartel de esa sesión final con la que cierren un 'show' mítico.

No se olvida del espacio para los agradecimientos de rigor, porque ellas son la cara visible, pero hay mucho trabajo detrás: "Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas".

"Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año en 2021", le pone fecha al inicio de esos capítulos que supondrán el principio del fin. Y reconoce que, buena parte de su fama mundial se la debe al programa: "Sin 'Keep Up with the Kardashians', no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que nos han seguido y apoyado, a mí y a mi familia, durante estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos convirtió en quienes somos y siempre estaré en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre".

Lo cierto es que, en los últimos tiempos, la relación entre las hermanas ha sufrido unos altibajos que nos han llevado, incluso, a ver cómo se tiraban de los pelos delante de las cámaras. Quizás por eso, porque se han traspasado ciertas líneas rojas en más de una ocasión, han tomado la más sensata de las decisiones. O no. Pero seguro que ellas mismas se encargan, antes o después, de arrojar luz sobre el asunto. Son las Kardashian: se marchan del 'reality', pero siguen teniendo una fuerza magnética que atrae a los focos.

La última temporada, tal y como ellas mismas relataron, tendrá una buena dosis de cómo vivieron el confinamiento. Y la novedad de que se las apañaron ellas mismas para grabar esas tomas históricas con las que poner el broche final a un producto que se hizo no solo un hueco en la parrilla, sino también un nombre a nivel internacional.