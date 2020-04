3 abr 2020

A grandes males, grandes remedios. A eso se han acogido las Kardashian en medio de la cuarentena. ¿Que se paraliza la actividad audiovisual y con ella los rodajes? Pues ellas se lo guisan y se lo comen. O lo que es lo mismo: el 'reality' que protagoniza el clan, 'Keep Up With the Kardashians' sigue en marcha gracias a que ellas están grabando escenas con sus propios móviles.

Ha sido la revista 'People' la que ha informado de esta situación que permitirá que el programa, en antena desde 2007, pueda terminar su temporada con la menor alteración temporal posible. Solo quedaba un episodio por rodar de esa temporada número 18 y se han puesto manos a la obra.

Todo el último capítulo será lo que hacemos durante la cuarentena" kim

Además, la propia Kim confirmaba la noticia en 'The Tonight Show: At Home Edition', el espacio de Jimmy Fallon que, ahora, realiza las entrevistas a través de videollamada. "Filmamos toda la temporada excepto el último episodio. Así que ahora que hemos cerrado la producción, seremos todos nosotros filmados de manera separada por nosotros mismos", explicaba la mujer de Kanye West.

"Todo el último capítulo será lo que hacemos durante la cuarentena. Veré lo que está haciendo Khloé. Quiero decir, literalmente. ¡No tengo idea de lo que están haciendo los demás!", explicaba Kim sobre lo que se podrá ver en ese capítulo final en el que quedará demostrado que están cumpliendo con su confinamiento.

Bueno, casi a rajatabla, porque la propia Kim reconoce haber hecho una pequeña escapada para ir a ver a su madre, Kris Jenner, y comprobar que se encuentra bien. Una visita que, teniendo la edad de esta, estaría más que justificada.