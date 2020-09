25 sep 2020

Compartir en google plus

Doña Letizia acudió al único acto que tenía programado en su agenda esta semana siguiendo la máxima de estilo que le acompaña desde que la pandemia del coronavirus arrasó con todo a su paso: repetir look. Durante estos meses, la Reina ha hecho un ejercicio de austeridad y ha dado mil y una vueltas a su armario para lucir impecable con prendas que hacía tiempo que tenía guardadas en él. En esta ocasión, para acudir a un acto de la Asociación Española Contra el Cáncer, doña Letizia ha recuperado uno de sus clásicos de entretiempo desde hace un par de temporadas: este traje rosa de Hugo Boss. Y la elección no ha podido ser más acertada.

El diseño de Hugo Boss es un dos piezas rosa empolvado con pantalón tobillero y blazer ligeramente oversize que doña Letizia estrenó en diciembre de 2019 en su último acto oficial del año pasado, y que este 2020 ha vuelto a lucir durante la primavera en un par de ocasiones. Como las veces anteriores, en este acto de la AECC, la Reina lo ha combinado con blusa blanca y salones también a tono con el traje, todo de la firma alemana.

Es innegable que a la Reina le sienta como un guante y se ha convertido en uno de sus trajes comodín para actos de día, y no sabemos si casualidad o no, Kate Middleton lo tiene muy similar (de Mark&Spencer en su caso) y también lo ha lucido esta misma semana, aunque en su caso solo el pantalón y como parte de un look más relajado con camiseta de algodón (de Ralph Lauren) y zapatillas Superga.

Lo cierto es que tanto una como otra nos han inspirado con sus looks, y nos han creado una nueva necesidad en nuestro armario de otoño: porque el rosa siempre favorece y es un tono adecuado para cualquier ocasión de la mañana a la noche, sobre todo, en esta versión empolvada; porque es fácil de combinar (desde el blanco o el negro a tonos tierra, azul marino o en combinaciones más atrevidas con verdes, morados o incluso rojo); porque pone una nota de color a los días grises del otoño-invierno, pero también es ideal para primavera; porque queda bien en estilismos formales, pero también en looks más desenfadados; y porque, además, hemos encontrado cuatro clones ‘low cost’ baratísimos en Zara, Mango, H&M y Sfera que lo hacen aún más apetecible.