26 sep 2020 sara corral

Albert Rivera se ha convertido en una de las figuras más conocidas del momento. Y es que, tras su paso por la política, el joven ha decidido cambiar el rumbo que ya tenía marcado para disfrutar de su hija, Lucía. Además de sorprender a todos con la presentación de un nuevo libro, Albert ha querido sincerarse y hablar sobre su relación con Malú, la madre de su hija Lucía, y sobre como se conocieron.

Anoche, Albert acudió a 'Mi casa es la tuya' para hablar con Bertín Osborne sobre su nuevo libro. Sin embargo, aprovechó esta ocasión para hablar sobre su vida personal y su relación con Malú. "Nos conocíamos ya, éramos amigos", comenzaba diciendo bajo las preguntas de Bertín.

A lo que añadía: "Conocía gente de esa generación. Rompí me relación, me quedé solo, y ella también. Tú piensas esto no va a pasar porque es un lío de narices, un político, una artista… todo el mundo hablando… pero cuando uno se enamora de alguien y mutuamente".

Con la mirada iluminada, el político continuaba diciendo: "cuando quieres a alguien y crees en algo no hay quien lo pare", y añadió: "arriesgando muchas cosas y rompiendo muchos tabúes de este país".