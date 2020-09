29 sep 2020

La Reina sigue cumpliendo a raja tabla la política de austeridad que se ha marcado desde que comenzó la crisis (sanitaria y económica) del coronavirus. Hace semanas que no vemos a doña Letizia con una prenda de estreno y nos tenemos que remontar a sus vacaciones en Mallorca para encontrar nuevas piezas como este vestido blanco de Uterqüe o este modelo de Charo Ruiz Ibiza. Pero la cosa va más allá: cada vez que ha repetido prenda, lo ha hecho replicando incluso los complementos con los que la había lucido con anterioridad. Hasta ahora...

En esta ocasión, la agenda semanal de la Reina se iniciaba con un acto con la Fundación Microfinanzas de BBVA y en su sede de Madrid la vimos con un vestido que parecía nuevo... pero que en realidad guarda en su armario desde la celebración del Bicentenario del Museo de El Prado en noviembre de 2018. Es verdad que, desde entonces, no lo había vuelto a usar, pero la verdadera clave para conseguir este ‘efecto estreno’ está en un detalle tan sencillo como el cinturón.

El vestido de la Reina es un favorecedor diseño midi de Pedro del Hierro con estampado de cuadros en tonos tierra que, como ya señalamos hace dos años cuando lo estrenó, es perfecto para lucir tipazo, ya que el volante vertical que nace drapeado desde uno de los laterales ayuda a disimular 'tripita', afina la cadera y, en definitiva, estiliza la silueta. Pero hay más: si el vestido original incorporaba un cinturón de la misma tela que potenciaba aún más la silueta, esta vez doña Letizia lo ha cambiado por un modelo de cuero de Burberry que ciñe aún más el talle, sienta de maravilla y consigue elevar el look hasta el sobresaliente. Por si fuera poco, la Reina ha completado su estilismo de otoño con unos salones negros efecto piel de serpiente de Manolo Blahnik y su cartera Carolina Herrera.

¿Resultado? Un look de otoño perfecto y la prueba definitiva del poder absoluto que tienen los complementos para transformar un look y no solo hacerlo parecer como nuevo, sino mejorar (mucho) el original.