16 oct 2020

Compartir en google plus

Segundo acto de la edición 2020 de los atípicos Premios Princesa de Asturias, y segundo look repetido de la Reina Letizia. Cómo viene siendo habitual en los últimos meses, desde que adoptó su férrea política de austeridad ‘sartorial’, la Reina ha vuelto a tirar de fondo de armario, esta vez con un favorecedor vestido estampado de Carolina Herrera que lució en Corea el año pasado.

Sin embargo, creemos que esta vez la Reina no solo repite para ahorrar en vestuario en tiempos de crisis, sino para ceder todo el protagonismo a su hija Leonor en una cita tan especial como son los Premios Princesa de Asturias, que la heredera vuelve a presidir por segundo año consecutivo. En un año marcado por el coronavirus y en el que la presencia de la Emérita doña Sofía es más significativa que nunca, no nos extraña que doña Letizia apueste por este elegante perfil bajo. Eso sí, la Reina Letizia sabe cómo repetir para seguir derrochando estilo, y su elección de este diseño de silueta 'lady' no puede ser más acertada, porque le sienta como un guante.

Video: La Familia Real recibe en audiencia a los galardonados en los premios Princesa de Asturas

La Princesa Leonor, por su parte, ha vuelto a acertar con un look muy adecuado para su edad y ha estrenado un vestido de la firma española Poète, un diseño mini de gasa estampado con pequeñas flores Liberty inspirado en los papeles pintados de la casa de la novela 'Mujercitas'. La Princesa ha combinado esta prenda hiper femenina y romántica con sus primeros 'kitten heels' de PrettyBallerinas, unas bailarinas de ante negro con tacón de 3 centímetros. Por su parte, la Infanta Sofía también ha cambiado la sección de niña por la de mujer, y ha estrenado un vestido camisero rojo de Mango con cinturón a juego que bien podría estar en el armario de la Reina Letizia.