12 nov 2020

Ha sido una de las noticias de la semana: Ana Obregón, seis meses después de la muerte de su hijo, está lista para regresar ante las cámaras. Y eso que, días atrás, había dejado caer en sus redes sociales que era incapaz de dar ese paso de mostrarse ante ese público que tanto cariño le ha dado durante estos meses (y los dos anteriores que duró la enfermedad de Álex Lequio).

Ana hará un trabajo que bien conoce, porque ya lo ha realizado en tres ocasiones más. TVE ha convencido a uno de los rostros imprescindibles de su historia para que dé las Campanadas. No estará sola: Anne Igariburu será quien le dé soporte desde el balcón de la Puerta del Sol en una noche que no le va a ser fácil. Tampoco el ente público ha tenido la responsabilidad exclusiva de que Obregón se haya decidido a retomar (o al menos intentarlo) su vida laboral

La propia Ana mencionaba a Susana Uribarri en esa publicación de Instagram en la que reconfirmaba la buena nueva que tanto ha alegrado a sus seguidores, pero también a sus familiares, que lo ven como un soplo de aire fresco en medio de tanta oscuridad. "Gracias por tu idea y por convencerme @susanauribarri", se podía leer en ese post de su red social, que se ha convertido en su escudo para el desahogo necesario en los momentos más complicados del duelo.

Susana se ha convertido en uno de los pilares esenciales para Ana desde que la vida le arrancara lo más valioso que tenía, pero lo cierto es que la relación entre ambas no siempre ha sido tan buena como proyectan hoy. Y todo por culpa de un hombre... Sí, de Darek, al que Obregón dio a conocer en nuestro país y que mostró torso al aire (con un guion prácticamente sin líneas) durante un puñado de capítulos en 'Yo soy Bea'.

Hija del mítico José Luis Uribarri, durante los mejores años de Ana como figura del mundo del corazón, Susana fue la representante de uno de los nombres más importantes del papel cuché nacional de las últimas décadas. Ella se encargaba de cerrar las entrevistas e intervenciones de la Obregón y de gestionar un caché que subía como la espuma. Porque lo cierto es que, en mayor o menor medida, Anita no ha desaparecido de los medios. Nunca. Haya tenido más o menos trabajo, soltera o emparejada...

Darek, su obstáculo

Pero aquel modelo polaco se cruzó entre ellas. Ana fue su pareja durante poco más de un año, entre 2007 y 2008. Fue el 7 de febrero de ese último año, tras las especulaciones de la prensa, cuando ella emitía un comunicado reconociendo ese punto y final: "No me gusta hacer este tipo de comunicados pero, como veo que las especulaciones con respecto a mi vida privada no cesan, así como el acoso y las persecuciones de paparazzi que sufro las 24 horas del día, haciendo que sea imposible vivir con la libertad a la que todo ciudadano tiene derecho, me veo obligada a confirmar que he decidido finalizar mi relación sentimental".

Poco después se conocía que Uribarri, íntima de Obregón por aquel entonces, se había metido en medio. Su amor con Darek duró nada menos que siete años. Hasta ese 2015 en el que dieron por finalizada la relación. Bueno, la segunda parte, porque dos años atrás se dieron un tiempo. Pero no pudo ser. A pesar de que él siempre ha hablado de Susana con mucho cariño en entrevistas posteriores.

Susana y Darek disfrutando del verano de 2014 en Marbella. pinit

Con esa relación terminada, la tensión entre quienes habían sido amigas, comenzó a relajarse. Fue en febrero de 2016 cuando se comenzaba a hablar de una reconciliación que ellas mismas confirmaron. Así lo vimos en la portada de la revista 'Corazón', donde tras ser vistas comiendo juntas, declaraban: "Atrás quedaron los malos rollos".

Hasta hoy. Demostrando que su amistad y el cariño que se profesan está muy por encima de cualquier hombre que pueda meterse en medio. Siendo capaces de recuperar la confianza también lo laboral. Tienen suerte la una con la otra: Susana lleva a rostros más que importantes del universo del corazón nacional; de Ana, poco o nada hace falta decir.