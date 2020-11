13 nov 2020

Uno de los detalles más sorprendentes que se desvelaron con la lectura del testamento del marqués de Griñón fue que dejaba ese título nobiliario, por el que se le conocía de cara a la opinión pública, a su hija Tamara Falcó. Lo cierto es que, días después del fallecimiento de Carlos Falcó, la lógica apuntaba a que fuera su primogénito, Manolo, quien lo ostentara, pero quiso hacer ese guiño a quien siempre fue su ojito derecho.

Hace un mes se publicaba en el BOE que Tamara había iniciado los trámites correspondientes para hacer efectiva esa última voluntad de su padre. La hija de Isabel Preysler abonaba los 631,42 euros correspondientes a las tasas y, en ese momento, empezaba una cuenta atrás que va a durar algo más de la cuenta.

Porque en medio de los titulares a los que hemos asistido estos días, una vez había vencido ese periodo de 30 días marcado por la ley (y anunciado en el propio BOE), Pablo Motos bromeaba con su compñaera en 'El Hormiguero' sobre su nuevo estatus... y esta dejaba a todos con un palmo de narices al explicar que aún no es marquesa, que deberá esperar unos días más para que se cumpla ese deseo de su padre.

"Aún no lo soy, aunque no queda mucho. Se supone que el 25 de noviembre", explicaba con mucha cautela y sin dar detalles mayores sobre qué había pasado para esa demora. Aunque, en medio de la pandemia y con los retrasos que están sufriendo todos los trámites burocráticos, pinta a que los tiros van por ahí y no por ningún problema mayor. Pero, como decimos, la colaboradora se mostró muy reservada a la hora de tocar este tema en plató.

A Motos todavía le quedaba un poco más que ahondar en el tema, porque sabe que ella tiene sentido el humor y salidas para todas las bromas, y le preguntaba si, a partir de esa nueva fecha que ella misma había indicado, sería Grande de España: "Eso lo será mi hermano, yo seré marquesa normal".

El marquesado de la más popular (y en estos momentos televisiva) de los hijos de la reina de corazones, deberá esperar.