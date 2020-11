19 nov 2020

Hay fechas marcadas en rojo en el calendario de la Reina, y una de ellas es la de los Premios Francisco Cerecedo, una cita ineludible de doña Letizia con sus ex compañeros de profesión en la que, año tras año, muestra su mejor versión de estilo. Y es que tenemos la teoría de que, cuando tiene actos con periodistas y salvo una excepción hace unas semanas, la Reina se viene arriba con sus looks, dejándonos ejemplos tan brillantes como los de los Mariano de Cavia (con este ya icónico Nina Ricci o con este rompedor estilismo de Hugo Boss) o en esta misma entrega de Premios el año pasado, cuando sorprendió con un maravilloso vestido de flores de Dries van Noten. Y claro, en un año en el que la pandemia del Coronavirus ha reducido al mínimo los eventos, volver a toparnos con un estilismo de noche cargado de sofisticación alegra nuestro corazón sartorial. Aunque en este caso, no todas tenemos claro que la Reina haya derrochado glamour...

La Reina no ha defraudado y, como marca su propia regla de estilo no escrita, ha vuelto a apostar por el negro en esta cita, esta vez recuperando uno de los vestidos más favorecedores, elegantes y sexys que tiene en su fondo de armario: el LBD de Armani que estrenó en el concierto de los Premios Princesa de Asturias de 2018. De silueta lápiz, escote caja y manga francesa, este diseño minimalista y atemporal de Armani tiene una imponente abertura en la falda que le da un toque atrevido y muy sensual sin dejar de ser ultra sofisticado.

Eso sí, no ha convencido a todas por igual en la redacción. Mientras unas hemos visto en este look la versión más sofisticada de doña Letizia, sobre todo al combinar su vestido de Armani con sus salones de tacón altísimo y acabado en piel de serpiente de Manolo Blahnik, y su clutch Knot de Bottega Veneta, otras consideran que la Reina se ha abandonado a la desidia y ha caído en el aburrimiento absoluto. “¿Qué le pasa a la Reina? ¿La única manera que se le ocurre de adaptarse a las circunstancias es perder el glamour completamente? ¿nos está intentando decir algo con estos estilismos absurdos?”, se preguntan.

Eso sí, sea como sea, nos encante el look o veamos en él una versión actualizada del vestuario de ‘La casa de Bernarda Alba’, no podemos dejar que tanta marca de lujo nos confunda: a pesar de vestir de Armani, calzarse unos ‘Manolos’ y llevar el clutch favorito de las ‘royals’ e influencers, doña Letizia se mantiene fiel a su estrategia de austeridad, porque tanto el vestido como los complementos son repetidos, así que nuestra Reina no hace más que amortizar sus inversiones en moda.

¿A favor o en contra del look de la Reina que ha conseguido dividir a la redacción de Mujerhoy.com?