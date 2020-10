20 oct 2020

Compartir en google plus

La Reina no deja de sorprendernos en las últimas semanas. Si en el Día de la Hispanidad y en los Premios Princesa de Asturias rompió su propia tradición de estrenar vestido de Felipe Varela y repitió looks de su fondo de armario (en Oviedo, además, fue infiel al que fue su diseñador de cabecera), hoy nos ha vuelto a despistar en un acto en la Asociación de la Prensa de Madrid. No nos cansábamos de decir que para los actos con periodistas, doña Letizia siempre arriesgaba y sacaba su mejor versión de estilo. Hasta hoy.

Hemos sido testigos de alguno de looks más rompedores de la Reina en sus reuniones con antiguos colegas de profesión, como sus estilismos en los Premios Mariano de Cavia(mención especial este look 'total black' y a su inolvidable Nina Ricci de lentejuelas) o el día que estrenó el Delpozo que reutilizó en los Princesa de Asturias. Pero hoy, para presidir la IV Jornada sobre Tratamiento Informativo de la Discapacidad, doña Letizia ha preferido mantener un perfil bajo con un look 'working girl' de manual.

Un sobrio traje azul marino de raya diplomática y marca aún desconocida (lo estrenó durante el confinamiento, en una de las videoconferencias que mantuvo desde Palacio), una blusa blanca y unos salones de charol han sido las prendas elegidas para el que podría ser uno de los estilismos más clásicos que le recordamos a la Reina en mucho tiempo. Todas tenemos esos días en los que no sabemos qué ponernos, y parece que hoy es uno de esos días para doña Letizia, que ha hecho una apuesta segura de esas que no fallan cuando no estamos muy inspiradas para crear nuestro estilismo y queremos resolver sin arriesgar.

¿Lo más reseñable de esta reunión desde el punto de vista de estilo? Que Isabel Díaz-Ayuso y Pablo Iglesias iban a juego (aunque no sabemos si a ellos les habrá hecho mucha gracia la coincidencia).