24 nov 2020

La Reina (que como ya te hemos contado, solo usa mascarillas quirúrgicas por este motivo) tenía que viajar este miércoles 25 de noviembre a Sevilla en compañía de don Felipe para presidir la inauguración del Tourism Innovation Summit 2020, pero el coronavirus se ha interpuesto en sus planes. Según fuentes de Zarzuela, el Rey habría mantenido el domingo contacto próximo con alguien (la identidad no se ha facilitado) que el lunes por la tarde notificó positivo en Covid, por lo que deberá guardar diez días de cuarentena. La misma comunicación de Palacio asegura que tanto doña Letizia, que la semana pasada dividió a la redacción con su look, como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía "podrán continuar con sus actividades con normalidad", sin embargo, la agenda oficial de la Reina se ha vaciado por completo para los próximos días.

Cierto es que, esta última semana de noviembre, la Reina solo tenía previsto un acto, ese viaje a Sevilla para presidir este foro internacional en el que la industria del turismo buscará nuevas estrategias para reactivar su actividad y volver a ser motor de la economía y, de forma oficial, ha desaparecido de la agenda que cada viernes publica (y después va actualizando) Casa Real. De momento, desconocemos si la Princesa (que ya tuvo que guardar cuarentena a principios de curso por un caso de COVID en su clase) y la Infanta están asistiendo a clase con normalidad, pero sí se ha confirmado que la Emérita continuará con sus citas y el miércoles 25 entregará los XXIX Premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Don Felipe no tenía en su agenda oficial ningún acto para el domingo, por lo que suponemos que el contacto con la persona que ha dado positivo por Coronavirus fue de ámbito privado y que a la cita acudió sin la Reina y sus hijas, ya que estas no precisan guardar cuarentena. Durante los diez días que dure su cuarentena, el Rey no atenderá a ningún acto oficial y, como marca el protocolo de seguridad del COVID, debería estar aislado del resto de convivientes durante este periodo. Una vez superado este tiempo, si no presenta síntomas ni ha dado positivo él mismo, podría retomar su actividad normal.

Doña Letizia también tuvo que guardar cuarentena a principios de la pandemia, en el mes de marzo, después de una reunión con Irene Montero que, poco después confirmó su contagio. Tanto en el caso de la Reina como en el de la Princesa de Asturias, ambas se sometieron a una prueba PCR y dieron negativo, aunque, siguiendo el protocolo, ambas guardaron la estricta cuarentena por precaución.