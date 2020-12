7 dic 2020

Hay vestidos famosos, vestidos icónicos, inolvidables, polémicos... y, después (con permiso de su famoso vestido de novia) está el ‘vestido de la venganza’ de Lady Di, que es todo eso y mucho más. Ahora, 26 años después de sorprender al mundo y copar titulares, este LBD vuelve a estar de plena actualidad gracias a la recuperación de la figura de Diana de Gales como protagonista indiscutible de la cuarta temporada de ‘The Crown’, y se ha convertido en todo un símbolo para las millennials, que ven en él mucho más que un dardo envenenado al infiel Príncipe Carlos.





La noche del 29 de junio de 1994 Lady Di estaba invitada a la fiesta benéfica anual que la revista Vanity Fair celebraba en la Serpentine Gallery de Londres, y como todos los actos a los que acudía, iba a ser la estrella de la noche. Pero nadie imaginaba de qué manera. Pocas horas antes, Carlos de Inglaterra confesaba en televisión y en prime time lo que todo el mundo sabía: que durante casi todo su matrimonio le había sido infiel a Diana con Camilla Parker, la mujer que nunca será Reina de Inglaterra, pero que ha sido y es el gran amor de su vida. La Princesa de Gales (título que conservó Diana hasta su muerte, a pesar del divorcio), tenía dos opciones: esconderse tras esta humillación pública, o brillar más que nunca. Y brilló, vaya si brilló.

Aquella noche, Lady Di iba a lucir un vestido de Valentino elegante y acorde a la guía de estilo no escrita de los Windsor, un look que fuera digno de la madre del heredero al trono a ojos de los más tradicionales acólitos de la monarquía. Pero el look se filtró a la prensa, y Diana, sabedora que todas las miradas iban a estar puestas en ella después del escarnio público, dio un giro de guion y cambió de planes a última hora sacando del armario un atrevido vestido que llevaba dos años guardado, esperando su momento y que, por si no fuera suficientemente llamativo por sí mismo, combinó con un imponente collar de perlas y piedras preciosas.





Diseñado por Christina Stambolian, pocas prendas en la historia han dicho tanto sin palabras como este mini vestido negro ajustadísimo con escote 'off the shoulders' y bajo asimétrico. Un vestido que en un principio descartó por ser demasiado atrevido para la Princesa de Gales, pero que ahora lucía segura de sí misma y más libre que nunca como Diana. Simplemente, Diana. Con él, Lady Di no solo estaba diciéndole a su ex marido "mira lo que te has perdido" (que las comparaciones pueden ser odiosas), estaba lanzando al mundo un mensaje de emponderamiento. Y es que en esa fiesta que marcó un antes y un después en su imagen pública, Diana no quería que nadie la mirase con pena, sino con admiración.

El revuelo fue mayúsculo y, tras los aplausos a la versión más atrevida, inesperada y sexy de Lady Di, todo el mundo empezó a hablar de él como el 'revenge dress', aunque 26 años después creemos que, más que el 'vestido de la venganza' fue el 'vestido de la libertad' de Diana que, por cierto, lo vendió tres años después por casi 70.000 euros (65.000 libras de la época) en una subasta para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA, una de las grandes batallas de su vida.