23 nov 2020

Podríamos decir que gracias a la cuarta temporada de The CrownLady Di vuelve a ser tendencia. Que por eso hablamos de cuando Diana y Camilla Parker Bowles fueron brevemente amigas o de si la princesa de Gales fue la primera populista moderna.

Pero lo cierto es que tanto su vida como su trágica y prematura muerte convirtieron a Diana Spencer en un icono para siempre, en un tema de conversación que nunca cansa, en un objeto de fascinación sin límites. Y eso se extiende a su vestuario: este invierno 2020 los jerseys 'de abuela' de Lady Di son lo más tendencia que existe.

Ya te hablamos en su día de cómo Zara había revampirizado el famoso jersey de las ovejitas blancas (y la oveja negra) que Lady Di lució en un partido de polo en la década de los 80 y se convirtió en gossip inmediato. Hoy venimos a hablar de otro que aún nos gusta más: el famoso suéter color fucsia que rezaba 'I'm a luxury...' (por delante) para completar con un 'few can afford' en la espalda, en letras azules sobre un fondo blanco; "soy un lujo que pocos se pueden permitir".

Lady Di llevaba años perfeccionando el arte de expresarse (o mandar mensajes de socorro) a través de su vestuario. La princesa era muy consciente de su carisma y de la atención que suscitaba, y con el tiempo aprendió a utilizarla, en la medida de lo posible, a su favor. Fan absoluta de la firma Gyles&George, como su amigo Elton John, Diana lucía esta pieza de innegable espíritu kitsch mientras columpiaba a sus hijos y se sabía fotografiada por los paparazzi.

A estas alturas de la película, a la esposa del Príncipe Carlos las sutilezas le importaban bien poco. Por muy heredero de la corona que seas, Charles, soy demasiado buena para ti y tú no te enteras, parecía querer decirle Diana.

Dentro de la categoría de vestuario de venganza, es innegable que el famosísimo 'revenge dress', un vestido negro, ceñido, por encima de la rodilla y los hombros al descubierto con el que Lady Di acudió a una fiesta en 1994 justo el día en que el príncipe de Gales ofrecía una entrevista televisada para reconocer que había sido infiel en su matrimonio con Camilla, es la peineta por excelencia al príncipe Carlos dentro del guardarropa de Diana.

¿Dónde consigo el jersey 'revenge' de Lady Di?

Pero esta heroína contemporánea ya había demostrado que no hace falta recurrir a lo normativamente sexy para decirle a tu ex que estás 'so over it': los jerseys de abuela un poco horteras no se quedan a la zaga.

Gyles&George se ha aliado con Rowing Blazer para relanzar este modelo en el mismo color que lo lució Diana de Gales, y está disponible en pre-order de las tallas XS a la XXL por la nada desdeñable cifra de 310 euros (también tienen versión masculina).

En la web neontalk.com, basada en Suecia (pero con envíos a Europa), puedes encontrar una versión en gris y rosa más económica por 125 dólares (unos 105 euros). También una sudadera en azul marino con la misma frase (y la misma tipografía) que cuesta 65 dólares (55 euros). Varias posibilidades para, igual que Lady Di hacía desde los tabloides ingleses, dejarle un recadito a ese ex que se ve todos tus stories.