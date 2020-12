19 dic 2020

Madrid. Año 2005. David Beckham realiza unas gestiones en el hotel Santo Mauro, cuando al pasar por la recepción del mismo se cruza con Ana Obregón quien se estaba alojando en el mismo mientras su casa estaba en obras. Un cruce que podría haber cambiado el curso del matrimonio del por entonces jugador del Real Madrid con la Posh Spice, Victoria Beckham, pero que finalmente se quedó en uno de los más polémicos y divertidos 'affaires' que a día de hoy se recuerdan dentro de nuestras fronteras. Y entrecomillamos 'affaires' porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó entre el futbolista y la presentadora. De ahí que el halo de misterio que rodea toda esta historia merezca ser recordado ahora que sabemos que despediremos el año con Ana Obregón si decidimos tomarnos las uvas en Televisión Española.

Tras este encuentro fortuito, se dijo, se comentó y se rumoreó que David y Ana se intercambiaron los números de teléfono. Cuenta la leyenda que él estaba todavía adaptándose a la ciudad (a la que había llegado dos años antes, en 2003) y que mientras que el futbolista hacía todo lo posible por construir una vida social en España, Victoria no estaba muy contenta con el cambio realizado. De hecho, era habitual ver a la cantante en Londres intentando dar forma a su firma de ropa con la que años más tarde encontraría el éxito profesional más absoluto. Así pues, la prensa nacional comenzó a fantasear con un posible 'affaire' entre Ana Obregón y David Beckham. ¿Pruebas? Ningunas. ¿Rumores? Todos los del mundo.

Pernoctaron en dos ocasiones" Delfín fernánez

Pistas de nuevos encuentros entre actriz y deportista en restaurantes, bares y fiestas privadas que la prensa dejaba caer esperando que alguien destapase un pastel que no se sabía si existía o no. Dicho y hecho. La ya extinta revista '¡Sorpresa!' publicaba en exclusiva las palabras de Delfín Fernández, exjefe de seguridad de Ana y David, revelando 'su' verdad: "Fueron presentados por el mánager del futbolista y a ella solo le hicieron falta algunas monerías y bailar delante de él para obtener su atención". Además, Delfín puso el punto realmente jugoso a la historia cuando dijo que "pernoctaron en dos ocasiones".

La portada de la revista, que se agotó rápidamente, titulaba con un "Ana Obregón durmió con Beckham en dos ocasiones" y daba un adelanto de lo que se podía encontrar en la entrevista con Delfín: "Nosotros la dejábamos dentro… De madrugada lo preparábamos todo para sacarla de manera que el personal del hotel no se diera cuenta". Con el pastel ya servido, ahora solo quedaba comenzar a cortarlo y ver quién hablaría primero, tanto para confirmar como para desmentir: ¿Ana o David?

El regate de Ana

Con el jugador del Real Madrid sin decir ni esta boca es mía, la presentadora decidió echar un poco de leña al fuego al asegurar que sí que se citó con Beckham "un par de veces", pero que el futbolista "solo quería cariño" y que fueron encuentros cargados de "atracción". Y es que nadie podrá decir que Ana Obregón no domina a la perfección el mundo 'rosa' haciéndose un 'ni contigo ni sin ti' o también llamado 'ni confirmo ni desmiento'.

Unas declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta en lo que a todas luces era interpretado como una infidelidad por parte de David a Victoria Beckham. Un culebrón que no llegaría a la prensa internacional hasta el giro de tuerca que nadie esperaba.

Con Ana Obregón alimentando esta historia y David Beckham dando la callada por respuesta, fue Victoria Beckham la que decidió zanjar el tema. ¿Cómo? Apuntándose al gimnasio Zagros, el mismo donde la actriz española moldeaba su espectacular figura. Fue la propia Anita la que recordó lo sucedido en el programa 'All you need is love', de Telecinco, en 2017. "Victoria se acercó a mí y me llamó de todo menos bonita. Se enfadó porque su marido no paraba de mandarme mensajes y yo le contestaba". Un encontronazo que terminó con la cara de Ana Obregón en la portada del periódico británico 'Daily Mirror'.

Una historia que terminó por desvanecerse con el paso de los años y que no empañó, de ser verdad, el recuerdo que Victoria Beckham tiene de nuestro país: "Los años que vivimos en Madrid fueron increíbles. Lo pasé muy bien criando a mis hijos allí".