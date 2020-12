21 dic 2020

Cuenta atrás. Diez días para que se revele uno de los secretos mejor guardados, cada año desde hace seis. Cristina Pedroche lo tiene todo listo para volver a ponerse delante de la cámara y mostrar a España entera con qué vestido nos sorprende para dar las Campanadas (este año, junto a Alberto Chicote, que ya ha sido su pareja de 31 de diciembre en ediciones anteriores).

A medida que se acerca ese fecha mágica, la presentadora va cumpliendo con todos y cada uno de los rituales que ha ido configurando con el paso de los años. Una especie de tradiciones que se ha empeñado en ir tachando de su lista, para que todo salga a pedir de boca (menos controlar los ataques de los 'haters' que, como cada 1 de enero, los hará y tendrá que hacer frente).

Este fin de semana, la vallecana se mostraba orgullosa porque había tachado de esa lista uno de sus 'must' previos a la Nochevieja. "Para mí es una tradición correr 10 kilómetros antes de terminar el año. Hoy lo he hecho rodeada de naturaleza y amigos. No puedo estar más feliz", escribía al lado de una imagen de lo más sonriente una vez terminada la prueba.

No es un secreto su pasión por el 'running', una de las muchas actividades que tiene en común con su marido, Dabiz Muñoz. Tampoco que juntos han afrontado un año, al que todos estamos deseando perder de vista, muy complicado. Para ella, principalmente, por la muerte de su abuela. Para él, porque ha tenido frente a él varios obstáculos en lo laboral (aunque hay que decir que ha mantenido todas sus estrellas Michelin). El último, el cierre de su restaurante en Londres.