22 dic 2020

Aitana Ocaña acudió en la noche del pasado lunes a 'El Hormiguero' a divertirse. Y lo hizo. El problema llegaba después, cuando terminada su intervención, se metía en las redes sociales y se daba de bruces con toda una suerte de comentarios sobre su cambio físico. Un debate en el que los bandos discutían sobre si se había metido en el quirófano o se había inyectado algo para conseguir unos labios tan gruesos y carnosos como los que observaron los telespectadores de Antena 3.

Ni lo uno ni lo otro. Ya se encargó ella misma de dejarlo, muy clarito, con un tuit que hizo que a más de uno se le cortara la respiración ante tan grande cabreo de la cantante. "JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje. IGUALMENTE que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más", eran sus palabras.

JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje IGUALMENTE que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más. — Aitana (@Aitanax) December 21, 2020

Porque una cosa es que se comenten sus cambios de look (los ha habido, varios, durante los últimos años, desde que la conocemos) y otra que se inventen cosas sobre ella. Ya sea su físico o si vida privada, que a ella lo que le gusta es ser carne de titular por su música y no por lo que pasa dentro de las paredes de su casa y de su intimidad.

Recordemos que, dentro de la Academia de 'OT', empezó un tonteo con su compañero Luis Cepeda y que, tras meses de negar la relación, lo reconocía. Lástima que no tardaron mucho en terminar... Ahora, vive un romance más que asentado con Miguel Bernardeau, y a la catalana le sigue gustando igual de poco que la prensa husmee en su noviazgo.