22 dic 2020

Se acerca la fecha. Estamos a punto, no solo de entrar en la Navidad, sino de dejar atrás este 2020 de infausto recuerdo por la pandemia Covid. Y, a medida que avanzamos hacia ese 31 de diciembre, lo hacemos a la reaparición televisiva de una Ana Obregón que a decidido despedir el año más cruel de su vida, ese en el que perdió a su único hijo por culpa del cáncer, con toda la audiencia de TVE, arropada por Anne Igartiburu en la Puerta del Sol. Y por miles de españoles desde sus casas.

La actriz ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram junto a su compañera para esa noche. Una grabación para promocionar las Campanadas, para animarnos a seguirlas a su lado y junto a la que ha escrito cuál es su gran propósito para esa noche mágica en la que hará un enorme ejercicio de fortaleza para hacer lo que mejor sabe: ponerse delante del público. Un público que la adora.

"Acompáñanos en la noche más especial del año. Allí estaré, un año más, en mi casa, @rtve, de la mano de mi maravillosa amiga y compañera @anneigartiburu", comienza Obregón antes de empezar a describir ese propósito del que hablábamos: "Salir de mi duelo e intentar transformar el dolor y sufrimiento en amor para que de alguna manera pueda agradecer a toda España su cariño".

"No es valentía y no tiene ningún mérito. Valientes son los enfermos que luchan cada día para vivir y yo he tenido el mayor ejemplo de eso. Estas Campanadas van por ti, mi Aless", termina Obregón, que deja de manifiesto en ese pequeño clip que está más que lista para darnos la bienvenida a un 2021 que estamos deseando pisar.