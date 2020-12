27 dic 2020

Mes de julio de 2012. Amelia Bono sube su primera imagen a su recién estrenada cuenta de Instagram. Una instantánea con la que ya deja claro que sabe lo que se hace en terreno 2.0. La fotografía muestra las piernas de Amelia en una cala paradisiaca de Ibiza y, aunque por aquel entonces no lo pareciera, esa sería una de las tendencias fotográficas que causarían furor unos años después en la misma red social y en otras muchas. ¿Casualidad? No lo creemos. ¿Número de likes? 82.

Mes de diciembre de 2020. Amelia Bono sube dos imágenes a su perfil de Instagram en las que aparece posando con su madre. Ambas imágenes recrean el mismo posado familiar y ambas forman parte de una colaboración de Rochas para conmemorar el 50º aniversario de uno de sus perfumes más icónicos. ¿Número de likes? Casi 17.000 en menos de 24 horas.

Dos actualizaciones separadas por ocho años en los que Amelia Bono se ha ido labrando, ‘post a post’, un camino digital que ha desembocado en el éxito más absoluto con 325.000 seguidores y decenas de marcas llamando a su puerta para que muestre sus productos a través de colaboraciones. La pregunta está clara, ¿cómo ha conseguido Amelia pasar de ‘hija de’ a ‘influencer’?

Empresaria y madre de cuatro hijos, la vida de Amelia Bono podría haber sido considerada de ‘poco relevante’ por la audiencia reina y soberana de Instagram. En su contra jugaban ser la hija de un político y el haber crecido rodeada de lo que muchos podrían considerar ‘privilegios no merecidos’. Dos condiciones que, de manera muy inteligente, ella no ha dejado que se interpongan en su camino y lo ha hecho de la manera más sencilla posible. Amelia Bono se muestra en Instagram como mujer, madre y esposa. Así de simple. Sin trampa ni cartón.

De hecho, la verdadera clave de su éxito reside en que no le tiene miedo al qué dirán y por lo tanto se atreve con bailes encima de la mesa del salón en tacones (que acumula ya más de 475.000 visualizaciones) o incluso con una conexión en directo para cocinar unas tortitas de avena con su hermana Sofía (que vieron más de 156.000 personas). Aunque tampoco debemos olvidar que Amelia Bono ganó un empujón de popularidad ‘online’ gracias al programa ‘Bailando con las estrellas’.

Fue hace dos años cuando la mujer de Manuel Martos, quien participaba como jurado en el mismo ‘talent show’, sorprendía a todos con sus dotes como bailarina. Aunque no ganó (se llevó el gato al agua David Bustamante), la empresaria demostró que tenía el suficiente desparpajo como para enfrentarse al escrutinio público televisivo y aprovechó este momento de gloria audiovisual para sumar seguidores en Instagram. Amelia posteaba imágenes de su participación en el concurso y dejaba que tanto ‘followers’ como ‘haters’ le dejasen su veredicto.

Y es aquí donde se demuestra que Amelia Bono ha hecho un excelente trabajo en lo que se refiere a construir una ‘fan base’ sólida en Instagram. La empresaria conoce perfectamente a sus seguidores. Sabe que adoran que se muestre divertida, despreocupada, que suba fotografías con sus hijos, con su marido, que, en definitiva, siga como comenzó hace ocho años. Pero por encima de todo, lo que ha hecho bastante bien Amelia es no dar bombo (ni platillo) a los que la critican. No hay más que pasarse por sus publicaciones para ver cómo hay cientos de comentarios negativos (qué sería Instagram sin sus ‘haters’) a los que no presta atención.

Porque a diferencia de otras ‘influencers’, como por ejemplo Laura Escanes y María Pombo, Amelia Bono hace oídos sordos a las críticas y todavía no ha contestado, al menos de manera directa, ni a un solo ‘hater’. Eso sí, luego se marca bailes en ‘Reels’ al son de la canción “Que digan lo que quieran de mí”. Ella sí que sabe.