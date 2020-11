24 nov 2020

A medio camino entre empresaria e influencer, Amelia Bono fue uno de nuestros descubrimientos durante la cuarentena gracias a sus divertidos vídeos de Tik Tok junto a su marido, Manuel Martos. Ahora no la perdemos de vista gracias a sus looks, casi todos asequibles y de nuestras firmas favoritas como Zara o Pull & Bear. Y tenemos que aplaudirla porque se atreve con los looks más imposibles, ¡y le quedan bien! Pero el último estilismo nos ha gustado más que ninguno gracias a un jersey romántico que nos ha enamorado, literal. Además es de El Corte Inglés, en concreto de la marca Fórmula Joven y Amelia lo combina a la perfección con uno vaqueros de tiro alto que sientan como un guante. Nos encanta la combinación y no vamos ni a esperar al Black Friday: queremos el jersey ya y estamos de suerte, está disponible.

Amelia Bono ha elegido para su último look un bonito jersey con bordados de flores de Fórmula Joven que puedes encontrar en El Corte Inglés por 39,99 euros. pinit

Amelia Bono acudía a amadrinar un evento de juguetes solidarios y lo hacía con este look invernal en blanco y negro, sencillo pero especial, del que nos ha llamado la atención el jersey de Fórmula Joven. Es de corte oversize, que tanto se lleva, en color crudo y mangas caídas y amplias que Amelia lleva remangadas, y lo que lo convierte en especial son las flores bordadas que tiene en el frontal. Detalles que hacen de esta prenda nuestro nuevo objeto de deseo. Cuesta 39, 99 euros y hay tres tallas disponibles, desde la S hasta la L.

También está disponible en color lila y, aunque seguramente tenga descuento en unos días, no podemos esperar al Black Friday para comprarlo. Sobre todo viendo lo bien que queda con unos panatalones vaqueros negros de tiro alto, tal y como lo lleva Amelia, y metidos por dentro de los botines. Un truco de estilo infalible que, ¿por qué no?, también nos vamos a apuntar.