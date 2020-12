30 dic 2020

No atendió su llamada desde 'La casa fuerte'. Tampoco le cogió el teléfono (ninguno de los dos móviles que tiene) cuando acabó el 'reality'. Así que, Chabelita decidió tomar una medida mucho más drástica. Si Isabel Pantoja no estaba dispuesta a atenderla por las buenas, tendría que hacerlo quisiera o no. Allí se plantó, en Cantora, y saltó la valla de la finca para poder ponerse cara a cara con su madre. Al menos, un mínimo tuvo que escucharla. Hasta que la echó. Ha sido la protagonista quien ha dado los detalles de ese reencuentro forzoso y cómo terminó por ser expulsada.

"Me intento poner en contacto con ella, como con mi hermano. No pude hablar con ella, pero sí con mi hermano. El día antes de ir a Cantora, recibí un mensaje de mi madre, que no está bien y no quiere hablar con nadie. El miércoles fui. En realidad, esto pasa el miércoles. Voy cuando anochece para evitar a la prensa. Me meto en la primera puerta y veo a un coche de prensa. Veo el candado cerrado, salto a la valla y decido ir andando hasta la casa. Normalmente esa puerta está abierta, tendría que avisar. Yo entendí que aunque no quería ver a nadie, yo no soy nadie, soy su hija", comienza contando la joven.

"Fui andando. Llego, hablo con mi madre, pude hablar con ella sola, no estuvo nadie. No he contado a nadie lo que ha pasado con mi madre. Es imposible que nadie lo sepa. Mi madre no me dice en ningún momento que me vaya ni que soy igual que mi hermano. Salté la valla, pero lo volvería a hacer. Lo he estado pasando mal. A mi me vale con verla. Está mal y la conversación que he tenido con ella se queda para mí", continúa, sin explicar el contenido de esa charla entre ellas, pero sí haciendo hincapié en el complicado momento por el que atraviesa la artista.

"Llamo a la puerta cuando llego a Cantora. No tengo ningún problema en hablar con ella. Cuando me fui, me marcho más tranquila, pero es después cuando la cabeza me dio vueltas. Yo no quería celebrar la Navidad, pero como estaba mi hijo, pues lo hice. Me quedé bien, pero luego le di muchas vueltas a la cabeza", explicaba antes de añadir: "Me sorprende que no haya imágenes mías saltando la vallita. Como vi el candado estaba cerrado, salté la valla de Cantora. Mi madre no dijo en ningún momento que me fuera. No me dio ningún recado para mi hermano. No hay oportunidad de mediar. Comenté a varias personas de mi confianza para decirle que si se podía saltar la valla".

"Mi madre… ¿cómo queréis que esté? Ha tenido tiempos mejores. No quiero decir nada sobre cómo la vi. Le dije que no lo iba a decir, y no lo voy a hacer. Que me haya ido a comer con mi hermano no quiere decir que me posicione con él. No tiene nada que ver. Hablo con mi madre de todo, cosas mías, cosas de fuera… Ella ya lo dijo. Ella está con quien quiere estar y donde quiere estar", remataba sobre las sensaciones que le transmitió Isabel, que está viviendo su Navidad más difícil por esa guerra abierta con su hijo, Kiko Rivera.