9 dic 2020

El nombre de Efrén Reyero ha vuelto a sonar con fuerza en los últimos días. Primero, porque Marta López confirmaba que su romance, tras medio año escaso, había tocado a su fin. Amigos desde hace muchos años, el pasado verano decidieron intentar iniciar una relación que fuera más allá. No ha echado raíces y, ahora, él se ha internado en la aventura de 'La casa fuerte'.

Ha sido en esos compases iniciales en el 'reality' donde ha conseguido acaparar, aún más, el foco de atención. Con unas simples declaraciones que han sentado como un tiro a Asraf Beno y que han acrecentado esa sensación de que las cosas entre él y Chabelita Pantoja, con quien debería casarse el próximo mes de junio, no marchan tan bien como nos quieren hacer ver.

Efrén soltaba la bomba: aseguraba haber tenido 'algo' con la hija de Isabel Pantoja. La pareja de esta, se mosqueaba y, en pleno ataque de celos, iba directamente a ella para preguntarle. Chabelita lo negaba. Decía estar segura de no haber intimado jamás con el que fuera primer tronista de la historia de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Efren y Chabelita en una imagen dentro de 'La casa fuerte'. pinit

Lejos de creerla y para intentar de asegurarse de que lo que estaba escuchando de boca de su novia era real, le lanzaba una pregunta clave: ¿estaría dispuesta a demandar a Efrén cuando salieran del concurso para defender su honor ante esa presunta mentira? Ella intentaba restar importancia al asunto, lo que provocaba que Beno se pusiera aún más nervioso.

"¿Me estás perjudicando o me estás favoreciendo?", lanzaba Asraf la pregunta al aire, porque no tenía claro de si esa huida hacia adelante de ella era una manera de intentar protegerle de las polémicas o si. como decimos, alimenta esas dudas por parte de un amplio sector de que esos planes de casarse no son más que un montaje. Y que 'La casa fuerte' está sirviendo para sacar sus vergüenzas a la luz.