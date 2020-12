11 dic 2020

En plena guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, en los últimos días ha saltado una información que, de confirmarse, no solo podría dar un nuevo dolor de cabeza a la tonadillera, sino también a su hija Isa P, que en estos momentos sigue confinada en un 'reality' de televisión.

Según han publicado algunos medios, la familia peruana de Chabelita estaría negociando con un programa de televisión para venir a España y encontrarse con ella. Al parecer, en primer lugar vendrían dos de los cinco hermanos que la concursante de 'La casa fuerte' (Telecinco) tendría, más tarde su progenitor, Juan Carlos González Tintaya, y como colofón, su madre biológica, Roxana Giovana Luque Salca

Según ha podido saber 'Hoy Corazón', de llevarse a cabo este desembarco en España por parte de la familia biológica de Isa P, este encuentro nunca se produciría y mucho menos delante de las cámaras. "Isa ya ha manifestado que desde que Roxana concedió una exclusiva en 2015 en una revista y otra en 2017 a la periodista Gema López, en lugar de contactar con ella en privado, perdió todo interés", nos confiesa una persona muy cercana a la hija de Isabel Pantoja.

Cuando parecía que todo estaba olvidado, hace tan solo unas semanas Isa volvía a abrir la caja de Pandora cuando de motu proprio, contaba en un programa de televisión cómo se había tomado el hecho de que su madre biológica concediera hasta dos exclusivas para querer conocerla: "Al aparecer de la nada a mí me demuestra que tiene interés, en plan dinero, porque si realmente le importo yo, me hubiera venido a hablar… Si realmente me quieres encontrar tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme…", manifestaba la pequeña del clan Pantoja.

A raíz de estas declaraciones, Roxana concedía hace unas semanas otra entrevista a la misma revista que la dio a conocer en 2015 afirmando, entre otras cosas, que nunca ha olvidado el cumpleaños de su hija y que este año le había mandado una felicitación vía Instagram. A pesar de eso, y después de escuchar las palabras de Isa en el programa, Roxana lo tiene claro: "Te soy sincera, después de que ella sepa de mí, he perdido la esperanza de conocerla". Roxana aprovecha esta ventana mediática para afirmar que: "No quiero dinero. ¿Cómo le hago saber que no salí por ningún interés? Estoy tranquila porque no es así", decía la peruana.

No es la primera vez que Luque trata de contactar con su hija. Y es que, además de los reportajes y entrevistas, en el año 2017 cuando Isa fue a Perú a realizar un reportaje, coincidiendo con una presentación de su madre en esa ciudad, Roxana quiso forzar un encuentro con su hija biológica, asistiendo al concierto, escoltada por un equipo de televisión. Encuentro que nunca sucedió puesto que Isa P, conocedora de los planes de Luque, se blindó con seguridad para evitar el forzoso encuentro.

¿Quién es su padre biológico?

De su padre biológico poco se sabe. Tan solo constan unas declaraciones que dio al reportero Sergi Ferré en 2017. Juan Carlos Rodríguez Tintoya vivía en ese entonces en Arequipa, una ciudad a 1.000 kilómetros de Lima, la capital de Perú. Un hombre sencillo que tenía un negocio de textiles y que sin mostrar su rostro, a la pregunta del reportero sobre si tenia interés en conocer a su hija afirmó: "Si por curiosidad algún día le empieza a picar la curiosidad, que empiece por ahí. Sería mejor que parta de ella. Ella, ( Isa P) tiene su vida". Y aunque no mostró en ese momento gran interés en saber más sobre ella, sí que afirmó que le gustaría dale un abrazo. Este medio ha podido saber que aunque en 2015 se publicó que Juan Carlos había estado preso, no sería cierto.

En cuanto a Roxana, según declaró ella misma, solo tenía una hija más en el momento de dar en adopción a Isa P en 1996. Una niña de tres años que lamentablemente murió antes de llegar a la mayoría de edad, sin saber que era hermana de la hija de Isabel Pantoja.