13 ene 2021

Juan del Val lo ha confesado en El Hormiguero (dónde si no): vio a Nuria Roca presentando Waku Waku y la vio tan guapa que pensó más o menos lo mismo que debió pensar hace más de 16 años el entonces príncipe Felipe cuando descubrió a la presentadora de informativos Letizia Ortiz, “contigo me he de casar”.

“La vi en 'Waku Waku' y llamé corriendo al director de la revista en la que trabajaba para decirle que había que entrevistarla. Y empecé la persecución”, ha confesado el escritor y periodista a Pablo Motos de una manera un poco creepy, la verdad, (¿en serio tenías que perseguirla porque te pareció guapa?). Sea como fuere se puso manos a la obra, pidiendo entrevistar varias veces a la presentadora que le dio todo tipo de calabazas.





Pero el destino les unió un día que Nuria Roca grababa un especial de Nochevieja y él se ofreció a llevarla al aeropuerto para que pudiera regresar a Valencia. Ni que decir tiene que ella perdió ese día varios vuelos, así de interesante fue aquella entrevista. Vamos, una escena digna de Love Actually en la que el protagonista masculino insiste en destacar en El Hormiguero el motivo de tanto trajín: “La vi y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida”.

No sabemos si a nuestro monarca actual le cuadra el mismo esquema de los hechos, pero nos gusta fantasear con la idea de que los plebeyos y a los de la realeza les puede unir, al menos, esto: que se queden prendados de la chica de la tele y vayan a por todas. No en vano el mismísimo Alfredo Urdaci, el jefe de nuestra reina cuando solo era Letizia Ortiz Rocasolano, declaró a Vanitatis “Letizia Ortiz tiene algo que enamora a la primera a un hombre. Él no paró hasta que se citó con ella después de verla en la tele”.

¿Y qué es eso que tiene nuestra reina Letizia, Nuria Roca o Laura Escanes (que captó la atención de Risto Mejide cuando seleccionaba a las diez tías más buenas de Instagram)? Pues por si no ha quedado claro, la belleza. Puede que en la Bella y la Bestia la belleza esté en el interior, pero si quieres que un señor “comience una persecución” por ti, desde luego, tienes que tener cierta presencia escénica que no está al alcance de todas las mortales.

Esto que une a Juan del Val, el rey Felipe VI e incluso a Risto Mejide ha sido incluso justificado por algún estudio científico más o menos sesudo: y es que por mucho que las comedias románticas digan lo contrario, ellos son más dados a flecharse por una imagen bonita que ellas.

Una investigación publicada en Journal of Social Psychology concluyó que los hombres se enamoran más fácilmente que las mujeres y son más propensos a decir te quiero en cuanto la cosa va un poco bien; y otro estudio, este realizado con 400 hombres y mujeres en los Países Bajos comprobó lo que ya sospechábamos: que el amor a primera vista existe más en ellos que en ellas y si la mujer que se pone en vista es atractiva las probabilidades de flechazo se multiplican por nueve. Así que, sí, parece que en este barco, estamos todos juntos (o al menos ellos lo están).