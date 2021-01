25 ene 2021

La genética es caprichosa y, a veces, tenemos hijos que sonauténticos clones de sus padres, como les pasa a muchos famosos. Es lo que ha ocurrido en una de las últimas publicaciones de la comunicadora Nuria Roca, donde la podemos ver de niña y comprobar el asombroso parecido con su hija pequeña, Olivia.

En la imagen, aparece Roca con unos diez años y un look de lo más original, con camiseta de topos y sombrero, posando como si de una profesional se tratase. Siempre nos ha asombrado su capacidad de colocar sus outfits entre lo más comentado de las redes, como cuando nos mostró el abrigo con el que subir de nivel tus looks de invierno, o la falda plisada midi que, no sólo era original y versátil, sino que además no estaba mal de precio. Pero ahora, viéndola de niña, podemos asegurar que es algo que lleva en la sangre.

Las reacciones a la imagen no se han hecho esperar, y otras personalidades del star system patrio se mostraban asombradas ante el parecido de Roca con su hija. “Eres tú o Oli??? Estoy flipando mucho!”, decía Paula Echevarría. La diseñadora Lourdes Montes también dejaba constancia de su sorpresa añadiendo “Idéntica a Olivia!!! Impresionante del parecido!!!”.

Nuria Roca, que actualmente trabaja como colaboradora en ‘El Hormiguero’, mantiene una relación con el periodista Juan del Val, con quien comparte tres hijos (Olivia, el clon de Roca, es la más pequeña). La pareja, que se vio inmersa en una polémica cuando confesó que mantenían una relación abierta, son sinónimo de éxito tanto por separado como juntos, y no tienen ningún problema en hablar de su vida con los medios.

Si Olivia se parece a su madre en todos los sentidos, no nos extrañaría que, de aquí a unos años, cope todas las portadas de las revistas. Físico no le falta y seguro que talento tampoco.