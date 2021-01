28 ene 2021

Compartir en google plus

En agosto de 2022 se cumplirán 25 años desde aquel fatídico accidente en el que Diana de Gales perdió la vida en París. Sin embargo, el fantasma de la princesa vuelve a la vida una y otra vez; sus looks siguen siendo tendencia, hay documentos desconocidos hasta la fecha que están viendo la luz (como la carta que Lady Di escribió un año antes de morir) y, gracias al éxito indiscutible de 'The Crown', las millenials se han obsesionado con su revenge dress.

Ahora llega el turno de la gran pantalla. Si hace unos años fue Naomi Watts la que interpretó a la princesa en ‘Diana’ (cosechando unas críticas destructivas que casi le cuestan la carrera), el relevo lo ha cogido Kristen Stewart. La actriz estadounidense, que alcanzó fama mundial por su papel de Bella en ‘Crepúsculo’, se pone a las órdenes de Pablo Larraín en ‘Spencer’. Y aunque tendremos que esperar al otoño de 2021 para ver el resultado, las críticas podrían ser bastante favorables. De momento, circula por toda la red una imagen que ha compartido la productora sobre la caracterización de la actriz y su parecido es innegable.

Parece que no quieren que sea un cuento de hadas. Y, de hecho, la historia se centra aquel fin de semana que pasaron en Sandringham en el que decidió poner punto y final a su matrimonio (aunque el divorcio tardara varios años en llegar).

Aún no se sabe quiénes interpretarán a los miembros de la familia real británica. Pero sí ha trascendido que Kristen Stewart estaba nerviosa por la dificultad que le suponía imitar esa forma de hablar tan característica de Diana. “El acento intimida como el infierno, porque la gente conoce esa voz y es tan, tan distinta y particular”. Por ese motivo, recurrió a un coach y, según ha contado, hacía mucho tiempo que no sentía tanta emoción ante un personaje. Si nos guiamos por otros biopics exitosos de Larraín (como la 'Jackie' de Natalie Portman) no podemos más que decir que estamos deseando verla.