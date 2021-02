5 feb 2021 Carmen raya

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las víctimas que ya no guardarán silencio". Este fue el impactante comunicado que lanzaba recientemente Evan Rachel Wood (la famosa actriz de ‘Westworld’), desvelando los abusos que habría sufrido durante años del que fuera su pareja, Marilyn Manson. Un paso al frente que dio cuando cuatro mujeres más se unieron en Twitter para acusar al músico de experiencias similares. Unos testimonios que hicieron que Manson fuese despedido inmediatamente de su agencia de representación (la prestigiosa CAA de Los Ángeles) y de su discográfica.





De nada le valió el alegato de inocencia que Marilyn Manson hizo público a través de Instagram: "Obviamente, mi arte y mi vida siempre han sido un imán para la controversia, pero estas recientes alegaciones sobre mí son una horrible distorsión de la realidad. Mis relaciones íntimas han sido siempre consensuadas con personas que pensaban igual. A pesar de cómo y por qué ahora algunos están eligiendo reinterpretar el pasado, esa es la verdad".

Unas palabras que hicieron resurgir por unas horas en Twitter el hashtag #HimToo, que pretende defender a todos aquellos hombres que son acusados falsamente de violaciones y/o malos tratos. Un movimiento que surgió en 2018 en respuesta al poderoso y valiente #MeToo. Aunque las raíces del #HimToo no están del todo claras, casi todos apuntan a que surgió cuando una madre norteamericana tuiteó que su hijo, Pieter Hanson, tenía miedo de salir con chicas por temor a que pudiesen acusarlo de violación o abusos. Aunque el joven negó las declaraciones de su madre y se posicionó a favor del #MeToo, la semilla ya estaba plantada.

Un escándalo que salpicó al Senado de EE.UU.

Pero lo peor estaba por llegar. Ese mismo año, Donald Trump nominaba a Brett Kavanaugh para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una nominación que se veía salpicada por las acusaciones de Christine Blasey Ford, quien acusó al juez de haber abusado de ella en 1982. Fue entonces cuando durante la Comisión Judicial del Senado que investigó el caso el uso del #HimToo aumentó.

Tras escuchar ambos testimonios, la Comisión estableció que la acusación no había sido corroborada y Brett se convirtió en magistrado de la Corte Suprema. Y aunque los seguidores del #HimToo vieron en esto una victoria, lo cierto es que su voz se apagó enseguida ya que los medios estadounidenses miraron para otro lado y no quisieron darle más cobertura.

De hecho, algunos partidarios del #HimToo pronto se dieron cuenta de que este movimiento solo agrandaba más la enorme brecha social entre hombres y mujeres y decidieron abandonarlo. Ahora, y tras el escándalo de Marylin Manson, el #HimToo ha reaparecido pero tan solo por unas horas.