6 feb 2021

Ahora que la vida trascurre dentro de casa, el cotilleo se ha convertido no solo en un pasatiempo sino en un estilo de vida. Que nos lo digan anosotras que llevamos meses (MESES) viviendo historias a través de Instagram. ¿Nuestra última ocupación? Descubrir, uno a uno, cuál es el círculo de amigos de Victoria Federica de Marichalar y Borbón y su hermano, Felipe Juan Froilán, el nieto favorito del rey Juan Carlos I.

Lo sentimos Leonor y Sofía, pero los hijos de la infanta Elena ocupan un lugar privilegiado en el corazón del emérito. Y no es para menos, la hija mayor de Don Juan Carlos y Doña Sofía (aquí el quién es quien fefinitivo de la familia real griega) siempre ha sido la favorita de los tres. Es además, la que más aficiones comparte con sus padres y la única que ha ido a visitar al rey emérito a Emiratos estas navidades. Pero no hemos venido aquí a hablar de la infanta, sino de los amigos de sus hijos. Instagram, bendita herramienta de investigación 2.0.

Porque en la nueva vida pándemica de los hermanos, amenzada por tarjetas black y las polémicas por saltarse las medidas por la Covid-19 hay un nombre que ya no suena tanto como antes: Gonzalo Caballero. ¿Hay vida más allá de Victoria Federica para el torero? Parece que sí..., pero no en los medios.

Corría el año 2018 cuando las alarmas saltaron: Victoria Federica persegíuía, corrida tras corrida, a un joven torero llamado Gonzalo Caballero, íntimo amigo de su hermano Froilán. Sí, es cierto: hasta en las grandes casas las hermanas se fijan en los amigos del hermano mayor. Sí pasa en las películas, tenía que pasar en la royal family patria que más noticias sorprendentes nos da. La relación, en aquellos tiempos nunca se llegó a confirmar. Sin embargo era evidente: no hubo una foto de un beso a apasionado, pero las fotos de Victoria Federica entrando al hotel donde el torero se hospedaba después de una faena dieron las pistas justas.

Eso sumado a miradas cómplices, sonrisas y caricias: 2+2. Así pasaron varios meses: donde iba el joven, iba Froilán. ¿Detrás? Vicky con sus amigas, convirtiendo el toreo en moda centennial con sus apariciones en las que no faltaban sus vaqueros acampanados y su Chanel. Sus amigas, claro, la acompañaban. Donde va una, van todas.

Los medios especulaban que la infanta Elena estaba muy contenta con la relación: el mundo del toro es una de sus pasiones, y con esta relación, veía convertida en realidad uno de sus sueños más folclóricos. Sin embargo, no hubo final feliz para esta relación amorosa. En 2019 Gonzalo sufrió una gave cornada que le llevó al hospital. Victoria Federica le acompañó en el mal trago. El joven fu intervenido debido al accidente en Las Ventas y varias complicaciones que empeoraron su estado de salud.

Fueron momentos muy complicados, pero poco más de un año después el joven está casi recuperado y tiene una nueva ilusión (por partida doble): va a ser apoderado por un sobrino nieto de Ignacio Sánchez Mejías. De su breve romance con Victoria Federica se sabe poco, unas declaraciones en la revista ¡Hola! del torero apagaron las llamas que pudiera haber entre él y la nietísima del rey emérito: "He estado saliendo con Victoria unos meses pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", dijo a la revista. "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquier se enamorara de ella. Tiene un corazón único, solo hay que ver cómo se preocupa de todos sus amigos...", dijo. Poco después, ¡boom! Vicky paseaba con otro personaje de la jet set madrileña de la mano: el DJ Jorge Bárcenas, con el que que comenzó a salir en las misma fechas de la cogida de Gonzalo.

No hay que meterse en las relaciones amorsas, pero... ¿Despecho?¿Traición? Sea como fuere, desde entonces, ya no hemos visto a Gonzalo Caballero con los hermanos royal más problemáticos del país. ¿Se abrá roto la relación de amistad de Froilán y el torero por culpa de su relación con Victoria Federica? Preguntamos al aire.

Lo cierto es que sí hay vida después de Vicky, aunque en otros círculos: el torero tiene planeado volver al ruedo cuando se recupere y presume en su cuenta de Instagram de un nuevo amor. Lo único que podemos decir es que esta joven no tiene el pelazo de Vicky. Nada más que añadir.