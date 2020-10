25 oct 2020

Christofer está dolido. Su relación con Fani Carbajo, tras ocho años juntos, está viviendo su momento más complicado, más incluso que el que vivieron en 'La isla de las tentaciones'. Y ya es decir. El joven visitó 'Sábado Deluxe' para relatar cómo lo está viviendo.

Si hace tan solo unos días Fani confesó que ya no estaba enamorada de Christofer, ahora él ha declarado que ya no viven juntos. "Fani me pidió un tiempo y yo no se lo quise dar, fui egoísta. No se lo quise dar por miedo. Hace una semana me fui para vivir con mi hermana", ha declarado.

Fue Fani la que dio un paso adelante y decidió darse espacio, pero su relación actualmente es muy fría. "Lo intentamos llevar bien por lo que tenemos en común", ha relato Christofer.

Al parecer, es tanta su tristeza que incluso está comenzando a perder peso. De hecho reapareció visiblemente más delgado: "Se me ha cerrado el estómago y no puedo comer por culpa de mi crisis con Fani", ha confesado. "La relación está rota pero no lo veo... Después de todo lo que hemos pasado, estar así duele", ha finalizado.