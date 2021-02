17 feb 2021

La hija del ex-futbolista del Real Madrid, Guti, y de Arantxa de Benito está dando mucho de qué hablar en esta pandemia. Zayra Gutiérrez, que aspira a ser toda una influencer y ganarse la vida a golpe de follower, se ha convertido en el objetivo de todas las críticas por su actitud frente a las medidas anti coronavirus. El linchamiento mediático ha llegado a su culmen con el programa de Telecinco Sálvame acudiendo a comisiaría dispuestos a aportar las pruebas necesarias para denuniciar a la joven. Entre sus “faltas” irse de fiesta saltándose el toque de queda y las restricciones de aforo y aparecer sin mascarilla en sitios públicos.

Dejando de lado de que la chica tiene 20 años y que su propia madre la cataloga como difícil (en la mente de todos se encuentran los audios filtrados en los que llamaba a su madre “retrasada” por no dejarla salir de fiesta), la realidad es que la actitud de “esto no va conmigo” que maneja Zayra Gutiérrez en plena pandemia no es ni mucho menos solitaria.

Las personas que se resisten a cumplir las normas de salud pública en defensa de sus propias “libertades” son un problema en todos los países del mundo en este momento. El psicólogo Steven Taylor, autor de un libro sobre psicología y pandemia e investigador de la Universidad de Columbia ha elaborado un estudio en el que analiza el comportamiento de las personas anti-mascarillas y ha averiguado que, como decimos en España, una cosa lleva a la otra y los problemas nunca vienen solos.

Según los datos recabados por este estudio las actitudes negativas sobre las mascarillas forman una red en la que se relacionan con otros problemas frente a las medidas anti covid. Por ejemplo, las personas que se niegan a llevar mascarillas también son más propensas a creer que las mascarillas no previenen el COVID-19 y ha sufrir reacciones psicológicas adversas si se les obliga a llevarlas (como ataques de ira).

Es muy común que este grupo de personas también tengan una opinión negativa sobre las vacunas y la vacunación contra el SARSCoV2. Así mismo consideran que la amenaza del coronavirus es exagerada y sienten desprecio por el distanciamiento social. Todo esto y mucho más puede ser lo que esté pasando por la cabeza de Zayra Gutiérrez cuando se niega a llevar mascarilla y no creemos que una denuncia de Sálvame la vaya a convencer de lo contrario.