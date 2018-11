29 nov 2018

Compartir en google plus

El pasado martes, la revista 'Men's Health' nombraba a Eva González en sus premios anuales como La mujer del año. Un galardón que la presentadora de 'MasterChef', ahora en 'La Voz', agradecía en un emocionado discurso pronunciado en el madrileño Teatro Goya.

"Soy una mujer más de las muchísimas que hay en el mundo, vamos que no tiene mérito, pero estoy muy feliz", decía en el 'photocall', antes de recibir el homenaje de todos los presentes. Eva le quitaba importancia a un premio que, sin embargo, para su marido, Cayetano Rivera, reconoce lo que él vive a su lado cada día de su vida.

El torero no tardaba en realizarle su particular homenaje a su esposa con una publicación, de lo más sentida y romántica, en su cuenta de Instagram. "La mujer del año no... para mí eres la mujer de TODOS los años. Siempre a tu lado amor orgulloso de la mujer, hija y madre que eres @evagonzalezoficial, escribía al lado de un vídeo en el que se la ve recogiendo su premio.

Tras aquel paréntesis que hicieron en su relación, que ya dura más de una década, las cosas marchan de maravilla entre ellos que, además, este año han dado la bienvenida a su primer hijo en común, Cayetano Jr.

Más noticias de Eva González y Cayetano Rivera...

- La divertida fotografía de Eva González y Cayetano Rivera

- Eva González y Cayetano Rivera celebran sus 10 años juntos

- Eva González y Cayetano Rivera, la primera 'Madrugá' de Sevilla junto a su hijo