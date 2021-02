19 feb 2021

Compartir en google plus

El covid persistente existe y sus víctimas suelen ser, sobre todo, femeninas. Una de ellas es la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, que ha dado a conocer que desde que hace un año contrajo la infección del coronavirus, en realidad, aún no se ha recuperado del todo. Entre los síntomas que presenta por su culpa está la fatiga y la confusión mental. El primero es el síntoma más común que padecen las personas que sufren covid persistente y el segundo se da en casi un 30% de los afectados por long covid. Así como la actriz Gwyneth Paltrow ha querido dar a conocer estas secuelas del covid en su cuenta de Instagram, ahora ha volcado en un stories de su empresa Goop todo lo que hace para superar estos síntomas. ¿Le funcionará?





VER 30 FOTOS J Balvin y otros famosos y personajes públicos que han dado positivo por coronavirus

Intuitive fasting, la dieta de Gwyneth Paltrow para superar las secuelas del covid

Ya conoces el ayuno intermitente, pues bien. Gwyneth Paltrow ha decidido mimar su salud en este momento tan delicado haciendo un nuevo tipo de ayuno denominado Intuitive fasting o ayuno intuitivo. La diferencia con el ayuno intermitente la marca que en esa nueva forma de ayuno se hace más caso a las señales de hambre y saciedad del cuerpo que de los horarios estrictos para comer y no comer.

La idea es combinar los beneficios de la alimentación intuitiva con los del ayuno para encontrar una dieta que ayude al organismo a recuperarse fácilmente de las secuelas de la infección. La actriz ha comentado en Goop que usa una variación de este tipo de alimentación combinada con una dieta keto pero alta en consumo de vegetales, además de haber abandonado por completo la ingesta de azúcar y alcohol.

Suplementos para intentar reforzar las defensas

aunque no está demostrado científicamente que tomar suplementos sirva de nada (si no los prescribe un médico por una dolencia específica), Gwyneth Paltrow ha anunciado que se ha convertido en una gran fan de los multivitamínicos que además de vitamina C contienen selenio y zinc, dos minerales indispensables para el correcto funcionamiento de las defensas.

Además, la actriz consume suplementos con probióticos de farmacia para restaurar la salud de su microbiota intestinal, la familia de bacterias que habitan en el intestino y que suponen uno de los sistemas que tiene el sistema inmune para estar en plena forma.

Video: Las dietas favoritas de las famosas

Uso diario de una manta de sauna de infrarrojos

Gwyneth Paltrow también alaba las virtudes de su manta-sauna de rayos infrarrojos en la que intenta recostarse, al menos, una vez al día. Este tipo de saunas “enchufables” en forma de manta que tienen como objetivo hacernos sudar y pueden llegar a envolver todo el cuerpo se pusieron de moda el año pasado. En principio se publicitan como un buen método para aliviar el dolor, especialmente en la gente que padece dolor crónico (la propia Lady Gaga es una gran fan de las sauna de infrarrojos para combatir los síntomas de su fibromialgia) o los deportistas que se quieren recuperar tras una sesión de ejercicio especialmente dura.

Algunos estudios, pocos la verdad, apuntan a que estos dispositivos son capaces de proporcionar un ligero beneficio para la salud si se usan cinco veces a la semana porque al hacernos sudar mejoran de alguna forma nuestra frecuencia cardíaca. ¿Pero resultan útiles para combatir las secuelas del coronavirus? Solo el tiempo (y Gwyneth Paltrow) lo dirá.