22 feb 2021

Al ritmo al que van las parejas, las infidelidades y los llantos en la tercera edición de La isla de las tentaciones, mucho habían tardado los participantes en pedir a Telecinco que les dejaran enfrentarse a sus parejas infieles en una hoguera de confrontación. ¿Pero quiénes van a ser los protagonistas de lo que suponemos será el gran drama del programa del jueves que viene? No dudamos que esta noche a las 10.00 Sandra Barneda nos dará algunas pistas de quienes han solicitado el careo con su pareja infiel ante la hoguera. Pero todos tenemos favoritos y los de nuestra redacción son Diego y Lola; aunque las lágrimas de Hugo y Raúl nos hacen temer que los que menos queja pueden tener de sus chicas sean los primeros que piquen el anzuelo de los editores de los vídeos de La isla de las tentaciones.

Hubo un tiempo en el que Lola y Diego estuvieron juntos y felices y aún lo recuerdan en Instagram.

Quién será la primera pareja en enfrentarse a la hoguera de la confrontación

Que Diego aún no haya llamado a capítulo a Lola visto lo visto (o sea su tonteo con Simone y Carlos), no nos cuadra. Hasta sus cuernos despechados besando a Carla le debieron de saber en realidad a ceniza, porque a él se le nota que lo que le reconcome por dentro no es la pasión sino la mala leche de ver a Lola en brazos de los tentadores y llorando por las esquinas por el perro. El hombre lo lleva manteniendo una compostura que le hace digno de pasar el casting de un serial killer en una serie tipo You. Por el bien de la humanidad esperamos que sea él el que ceda al diálogo y le pida a Sandra hablar con su pareja.

Pero hay otros dos nombres en el aire por culpa de las imágenes emitidas como gancho para el próximo programa: Raúl y Hugo. Ambos aparecen llorando como magdalenas en las escenas destinadas a captar nuestra atención y compasión. ¿Será uno de ellos el que pide la hoguera de la confrontación?

Hugo sigue llorando por Lara en todos los programas de La isla de las tentaciones 3.

De Raúl sabemos que le van las relaciones abiertas y se monta unas películas fenomenales él solo con su cabeza y llegó hasta a quejarse de que veía a su novia “demasiado tranquila”. A estas alturas de los spoilers todos sabemos que la pareja ya no está junta, y puede que el primer paso hacia la separación lo veamos en la hoguera de la confrontación.

El otro que lo está pasando mal y lo va a pasar peor a la vista del torrente de lágrimas que se veía en el avance es Hugo, que emociona a Sandra Barneda y a las piedras cada vez que confiesa su amor por Lara; pero el acercamiento de su pareja a Rubén puede ser el que motive que desee pedirle explicaciones. Como tanto a Raúl como a Hugo no les vemos poco capaces de montar una bronca siciliana en condiciones, que es lo que necesitamos, esperamos que Telecinco nos de buenas noticias en el programa de esta noche y nos confirme que quienes se reúnen ante el fuego son Lola y Diego, ¿estamos preparados para tanta tensión?