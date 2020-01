17 ene 2020

Una de las imágenes más icónicas de los años 50 y 60 es la de la bellísima actriz Brigitte Bardot con ese clásico flequillo largo y menos tupido que dejaba ligeramente la zona central de la frente despejada. Todo un clásico de la peluquería que parece ha vuelto a enamorar por completo a las famosas y que se ha hecho notar en los recientes Premios Feroz 2020.





Nos referimos a ese típico flequillo denominado 'Bardot' (en honor a la conocida actriz) o de cortinilla, que ya te advertimos hace un mes y después de ver el cambio de look de Rosanna Zanetti, que se convertiría en una de las tendencias clave para este 2020. Ahora las actrices que han pasado por estos premios nos lo han demostrado mejor que nadie, dejando a un lado esas clásicas melenas sueltas y onduladas y optando por looks con el pelo recogido en los que el claro protagonista ha sido este tipo de flequillo.

Una de ellas, fue Macarena García. La joven actriz lució este favorecedor peinado con recogido bajo despeinado y este flequillo Bardot abierto y con varios mechones sueltos en la parte delantera. ¡Todo un acierto!

Macarena García acertó de pleno con esta propuesta de recogido despeinado y flequillo Bardot.

Marta Nieto tampoco ha podido evitar unirse a esta tendencia de flequillo, que la actriz se decantó también por lucir con un moño, pero sin ese toque despeinado que le vimos a Macarena García.

Marta Nieto lució este elegante peinado con moño y flequillo.

Belén Cuesta acertó de pleno con esta versión de flequillo Bardot cerrado y con coleta baja. Un peinado que encaja, tanto para un look de diario o de oficina, como para un look de invitada como el de la actriz.

Belén Cuesta se decantó por una coleta baja.

La cantante Gisela sorprendió con esta versión perfectamente pulida de flequillo de cortinilla que acompañó con una elegante coleta de burbujas.

Gisela lo acompañó de una coleta alta de burbujas.

¿Te han convencido? No cabe duda de que este será el flequillo del que más oiremos hablar esta temporada ¿Aún no te has apuntado a lucirlo?