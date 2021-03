21 mar 2021

Sara Carbonero e Iker Casillas ya no viven juntos, se han separado, y eso a pesar de que tanto la periodista como el ex jugador del Real Madrid han superado los momentos más duros de su vida como pareja, desde el cáncer de ovario que le diagnosticaron a Sara Carbonero en 2019 al infarto que sufrió él. La realidad es que el ex jugador del Real Madrid escrituró un piso en Madrid a su nombre al regresar de Oporto, mientras que la periodista vive en otra vivienda. ¿Pero qué sucede entonces con la impresionante casa que compartían en La Finca (una de las zonas más exclusivas de Madrid? Pues que está a la venta por un razonable precio (si te toca en euromillón): 5 millones de euros.

Cuando Iker y Sara compartían amor y vivienda, allá por 2014, la pareja escogió esta lugar de residencia el barrio en el que en aquel momento vivían otros famosos con su mismo poder adquisitivo como Cristiano Ronaldo: La Finca, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

La vivienda que Sara Carbonero e Iker Casillas han puesto a la venta cuenta con dos salones y una sala de estar . En la imagen uno de los salones principales.

La pareja se decidió por esta vivienda de cuatro plantas y 750 metros cuadrados que compró por más de dos millones de euros y reformó para ponerla a su gusto después de que la abandonara su anterior dueña: Lydia Bosh.

El otro salón de la vivienda de cuatro plantas funciona también como sala de estar y cuarto de juego para los niños.

Entre las estancias con las que cuentan el ex-hogar de Sara Carnonero e Iker Casillas podemos ver que el espacio posee al menos dos salones diferentes, una sala de estar acristalada en la planta baja, una cocina con isla y zona de comidas, cinco dormitorios, seis cuartos de baño, zona de gimnasio y dos piscinas, una interior climatizada, que incluye una zona de spa, y otra exterior en la que disfrutar del verano.

Imagen del dormitorio principal de la vivienda de Sara Carbonero e Iker Casillas.

La vivienda tiene espacio más que de sobra para la pareja y sus hijos pero su separación ha decidido por ellos. El dormitorio principal cuenta con un enorme vestidor de dos alturas y un baño completo con bañera y ducha exentos que se comunican con el vestidor. Todo un lujo.

La parte de abajo del enorme vestidor realizado en dos alturas distintas y que se conecta con el cuarto de baño del dormitorio principal.

Las habitaciones de los niños y de los invitados tampoco de quedan atrás. La vivienda dispone de cuatro dormitorios más y otros cinco cuartos de baño de diseño minimalista, como el resto de la vivienda en la que predominan las líneas puras, las superficies blancas y las texturas naturales. Un ejemplo de ello es la cocina que posee isla central con zona de fuegos y electrodomésticos dignos de una serie norteamericana y realizada en tonos tierra combinados con blanco.

La cocina posee una isla con zona de desayuno en la misma y un office para las comidas del día a día .

La sala de estar y el comedor funcionan como zona de paso hacia el exterior y están separadas del resto de la vivienda por unos tabiques acristalados que son todo un acierto de diseño.

Imagen de la zona de comedor que se usa cuando tienes invitados con la zona de estar al fondo.

El exterior también es un lujo: posee una extensión ajardinada con una explanada de césped ideal para que los niños jueguen.

Imagen de la zona exterior del porche de la ex casa de Sara Carbonero e Iker Casillas.

Pero no es solo una vivienda pensada para que jueguen los niños: lo mejor de todo es la zona protegida por el porche que cuenta hasta con una barra donde servir bebidas y descansar tranquilo. Eso sin contar con que la planta baja esconde un gimnasio y spa propios, además de piscina climatizada, un placer 100% adulto. A pesar de que cuesta cinco millones de euros, estamos seguros de que no van a tener dificultades en encontar quien desee vivir en esta casa.