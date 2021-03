22 mar 2021

A Rocío Carrasco le dejaron una herencia envenenada que podría explicar por qué lleva 25 años sin hablarse con su hija Rocío Flores. De ella y de todo el calvario que ha pasado durante las últimas décadas ha hablado en el documental que prometía cambiar la visión que el mundo del corazón tenía de la hija de Rocío Jurado.

Si hay un claro enemigo de Rocío Carrasco ese es Antonio David Flores, su exmarido y padre de sus dos hijos Rocío y David Flores. Pero no es el único. La relación con su familia no atraviesa un buen momento y, durante años, ha sufrido las críticas y el acoso por parte de la prensa del corazón. Ahora, tras romper más de 20 años de silencio, algunos de ellos entonan el mea culpa y piden perdón.

Antonio David Flores

Se conocieron en la playa de Chipiona, poco después se fueron a vivir juntos y en unos meses estaban casados (y esperando la llegada de su primera hija, Rocío Flores). Tras tres años de matrimonio llegó el divorcio, rodeado de rumores de infidelidades y –años después- de maltrato. A los años llegó una lucha por la custodia de los hijos que acabó resolviéndose con la ruptura total de la relación entre estos y su madre. Tras la emisión del documental, la reacción de Antonio David Flores es una de las más esperadas.

Rocío Flores

Una de las consecuencias del divorcio entre la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores es que, a causa de la mala relación de esta con su expareja, sus hijos han acabado perdiendo el contacto. La personalidad de David, el hijo menor, dista mucho de la de su hermana. Mientras él se muestra reservado (y adora a su madre, según esta explica en el documental) la hija mayor de la expareja lleva años viviendo una sobreexposición a los medios de comunicación, donde se muestra muy crítica y combativa con su madre desde que, a los 15 años, dejara el domicilio familiar para irse a vivir con su padre.

Los hermanos de su madre

Tampoco es buena la relación de Rocío Carrasco con los hermanos de su madre, especialmente con Amador Mohedano quien ha declarado públicamente su rechazo a la actitud de su sobrina. El exrepresentante de Rocío Jurado se ha posicionado en varias ocasiones a favor de Antonio David Flores explicando que sus sobrinos “solo quieren estar con su padre” y que no entiende la actitud de Rocío Carrasco como madre.

Sus hermanos adoptivos

Dicen que la ausencia de Rocío Jurado en la vida de Rocío Carrasco debido a las continuas giras por todo el mundo, la intentó paliar buscando una nueva oportunidad como madre. Entonces, junto a Ortega Cano, adoptó en Colombia a Gloria Camila y José Fernando (con 3 y 6 años). En la actualidad, Rocío no tiene contacto con sus hermanos y Gloria Camila, que mantiene una relación muy cercana con Rocío Flores, ha sido una de las que no ha dudado en acusarla de mala madre.

El segundo marido de su madre, José Ortega Cano

Según Rocío Carrasco, la decisión de su madre de casarse con él no fue acertada. La relación entre la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano nunca fue del todo buena y después de muchos años, el diestro confesó hace poco que ya no quería a Rocío Carrasco y que, aunque tampoco la odiaba, ya no existía ni el cariño ni la relación que hubo en su tiempo. En esa misma entrevista confesó que, a raíz de la muerte de Rocío Jurado, tanto él como Amador y Gloria Mohedano trataron de acercarse a la hija de la cantante, pero ella siempre los rechazó.

Olga Moreno

La guerra entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco también se ha extendido hasta la nueva pareja del que fuera guardia civil. De hecho, hace poco más de un mes, la vimos llegando a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez por un supuesto delito de revelación de secretos. A su lado, Rocío Flores, lo que fue interpretado por muchos como la estocada final a Rocío Carrasco.

Belén Esteban y la prensa del corazón

Belén Esteban, al igual que Lydia Lozano, Ana Rosa Quintana, Paz Padilla, Alessandro Lecquio o Matamoros, entre otros, han acusado a Rocío Carrasco de ser una mala madre o de no entender la actitud que tenía respecto a sus hijos. La diferencia entre ellos es que hay quien, tras escucharla –como le ha pasado a Belén Esteban-, reconocen un error: “No sé qué decir, yo he contribuido a eso. Es que me la creo, para mí sería muy fácil decir que sigo pensando lo mismo, pero tengo muchas dudas y muchas preguntas que hacer y me siento mal. Yo he sido una de esas personas que la ha llamado mala madre”.