30 mar 2021

Lo comenzaba Eva González con un comentario a un post de Sara Carbonero: “Anda hija... Sin cara ni cuerpo que vas por la vida!”, y la futura ex mujer de Iker Casillas lo continuaba: “qué arte más grande el tuyo”, respondía. Un intercambio de piropos en redes sociales a la vista de todos que no llamaría la atención de los demás si no fuera porque lo que tienen en común ambas mujeres (además de estilazo, fama. presencia...) es que ambas han estado con el mismo hombre: el exjugador del Real Madrid Iker Casillas. Según todos los prototipos y mitos machistas es imposible que dos mujeres como ellas sientan algo por la otra que no sea envidia y rivalidad, pero ahí están, compartiendo emojis de corazón y ánimos y dando carpetazo al machismo.

Video: Sara Carbonero desvela uno de sus "momentos rescate" con un recuerdo navideño

El mito de la rivalidad femenina que han pulverizado Sara Carnonero y Eva González

Eva González, además de brillar con luz propia en Masterchef y ser Miss España allá por 2003, también fue la novia formal de Iker Casillas, el ex jugador del Real Madrid y capitán de la Selección Española de fútbol durante cuatro años. La pareja de guapos oficiales desde 2004 hasta 2008 protagonizaron photocalls con glamour, celebraciones de torneos de fútbol y alguna que otra bronca por la calle con paparazzis de público. Par cuando Eva cumplió los 28 la pareja ya no estaba junta.

La imagen del Instagram de Sara Carbonero que le han valido los últimos elogios de Eva González. pinit

Lo de Iker Casillas y Sara Carbonero comenzó cuando la periodista cubrió la Copa Confederaciones en 2009 y quedó oficializado para el planeta con el besazo del mundial de fútbol del Waka Waka. Desgraciadamente esta historia de amor ha visto su fin recientemente, mientras la salud de la periodista se resentía.

A pesar de compartir ex, Sara Carbonero y Eva González no parecen tener ningún problema en respetarse y admirarse mutuamente. Sin ir más lejos el año pasado Sara Carbonero publicaba un post de Instagram dedicado a su hermana pequeña, que tanto la ha cuidado tras su operación por el cáncer de ovario que le detectaron en 2019, y Eva González no dudó en comentar las palabras de la periodista con un sentido “Has hecho que se me salten las lágrimas, Sara”, a lo que Sara Carbonero contestó con un sencillo “Gracias bonita”.

Eva González siempre ha sido muy cariñosa en los mensajes que envía a Sara Carbonero a través de Instagram. pinit

Lo suyo es una muestra más de que la sororidad, esa hermandad entre mujeres que bautizó la antropóloga Marcela Lagarde, existe y que se manifiesta a diario para combatir el prejucio de que las mujeres son rivales, nunca amigas, especialmente si hay hombres por medio. Pues no señores, ahí está el Instagram de Sara Carbonero y Eva González para demostrar lo contrario.