4 abr 2021

El "basta ya" mediático que está protagonizando Rocío Carrasco con su s confesiones en el documental en Telecinco "Contar la verdad para seguir viva" está removiendo conciencias y algún que otro juzgado. La denuncia pública del trato que Antonio David Flores dio a su ex mujer mientras estuvieron juntos está dejando a media España anonadada. Pero en esta ecuación existe alguien más implicado que no son ni los hijos de la ex pareja ni la protagonista femenina, sino el tercero en discordia: Fidel Albiac. Visto lo visto se pueden entender las razones por las que Rocío Carrasco ha callado su verdad durante 20 años, ¿pero descubriremos en las próximas entregas más detalles sobre Fidel Albiac? Porque hasta el momento lo que sabemos de él... es que no sabemos nada.

Quién es Fidel Albiac y cómo comenzó su relación con Rocío Carrasco

El abogado podría ser considerado el rey del "no comments" patrio. Los mismos años que lleva callada Rociíto han sido los mismos años de silencio que ha guardado él. La pareja vive "aislada" en su casa búker en una urbanización de lujo madrileña en San Agustín de Guadalix custodiada por perros guardianes y en la que el mutismo ha sido la respuesta a todas las polémicas... hasta el bombazo de Telecinco.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac llevan 20 años de la mano, pero no celebraron su boda hasta 2016, boda que por supuesto fue acompañada de polémica porque a ella no asistieron los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y en la que la única representación de su familia fue su prima Chayo Mohedano.

La pareja en una imagen de archivo con los hijos de Rocío Carrasco. Según Antonio David Flores, a Fidel Albiac sus hijos le moelestaban en su relación. pinit

Cuando se conocieron hace ya dos décadas Rociíto se acababa de separar y Fidel Albiac era conductor de ambulancias y salía con otra persona, concretamente con una amiga de Rocío Carrasco. Pero el flechazo que sintieron el uno por el otro hizo que desde ese momento se volvieran inseparables desde ese momento.

Ahora Fidel Albiac es abogado, dirige la carrera de su mujer, ejerce desde su propia casa, demanda a cualquiera que difame su nombre y guarda silencio ante la prensa, las declaraciones en los programas de salseo en los que habla la familia de Rocío Carrasco y las columnas de los periodistas del corazón. Tanto calla que lo conocen por el apodo de "el mudo". Pero como la misma Rocío Carrasco nos recordó el pasado año en una rueda de prensa, que calle no significa que otorgue.

Las sombras de la figura de Fidel Albiac

El hecho de permanecer en silencio durante décadas y siempre a la sombra de Rocío Carrasco ha jugado en contra de la imagen de Fidel Albiac.

Sobre él se ha dicho de todo, pero poco se ha demostrado. Los Mohedano le culpan de haber aislado a Rocío Carrasco de su familia, hasta llegaron a responsabilizarle de que ella "perdiera" a sus hijos porque los castigaba duramente cuando estaban en la casa de la pareja. Antonio David Flores le define como la "persona que maneja los hilos" y una de sus ex novias concedió una entrevista en Telecinco en el que le tachó de ser un manipulador nato.

Video: Olga Moreno, la tercera en discordia en la guerra Carrasco-Flores

Pero sin duda el episodio más extraño de todos fue cuando Irma Gómez, la cuidadora de los hijos de Rocío Carrasco durante dos años, le denunció por maltratar a su mujer en 2002. La mujer se presentó en el juzgado de Alcobendas para denunciar que Fidel Albiac maltrataba física y psicológicamente a Rocío Carrasco y describía situaciones con insultos y bofetadas.

La denuncia no se tramitó por falta de pruebas, pero la mujer vendió su testimonio a varias revistas del corazón. Fidel Albiac, en esta ocasión como en tantas otras, calló en público pero actuó en privado: demandó a Irma Gómez por injurias y calumnias aunque finalmente retiró los cargos. ¿Conseguirá el testimonio de los nuevos capítulos de Rocío Carrasco que se despejan las dudas sobre su "salvador" y cambiar el concepto que el público tiene de él?