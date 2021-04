5 abr 2021

Rocío Carrasco continúa desgranando la historia de su vida en el documental de Telecinco “Contar la verdad para seguir viva” y las cosas no van precisamente a mejor. Aunque ya aparece en el discurso Fidel Albiac, su actual marido, el gran protagonista de la historia sigue siendo el padre de sus hijos Antonio David Flores. A los primeros montajes con fotógrafos de la prensa rosa para hacer a todos creer que él era la víctima en su relación con los Jurado, se añade un nuevo aliado, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, el azote de los famosos en los 2000 y, de largo, el letrado más polémico y mediático que hemos tenido en España.

Cuando Emilio Rodríguez Menéndez encontró a Antonio David Flores

Según la narrativa que defiende Rocío Carrasco en el documental, desde el mismo momento en el que en unas vacaciones veraniegas ella anuncia a Antonio David Flores su deseo de iniciar los trámites del divorcio en septiembre de ese mismo año, el ex guardia civil comienza una campaña en los medios, apoyada por dos paparazzis, para intentar demostrar que Rocío Carrasco le es infiel que consiste, básicamente, en él declarando que ella es infiel ante cualquier micrófono o grabadora y en la prensa rosa publicando fotos de Rocío Carrasco por la calle con cualquier amigo.

Pero tal y como el padre de Rocío Carrasco advirtió a su hija cuando le comunicó su deseo de divorciarse, lo peor estaba por llegar. Cuando finalmente busca una casa, se muda a ella con sus hijos y contrata una abogada para interponer la demanda de divorcio llega a la vida de la futura ex pareja un nuevo personaje: el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, el que fue, durante mucho tiempo, uno de los abogados más poderosos y temidos de España.

Rocío Carrasco confiesa en su última aparición en Telecinco que el abogado de Antonio David Flores le causaba terror. pinit

José Emilio Rodríguez Menéndez se convirtió en el letrado más mediático de nuestro país a fuerza de protagonizar los casos más polémicos. Fue el defensor de Neus Soldevilla, la Dulce Neus, acusada de asesinar a su esposo delante de sus hijos después de haberlo dormido con somníferos y que acabó escapando de prisión en 1986 (aunque la encarcelaron de nuevo un año más tarde).

También fue el abogado defensor de los policias acusados de la desaparición de Santiago Corella “El Nani”. Y, por supuesto , en 1989, también defendió al ladrón más famoso de España (hasta Joaquín Sabina le escribió una canción): el Dioni, el guardia de seguridad que huyó con un furgón blindado lleno de dinero.

Pero el salto a la fama de los late nights de dudoso gusto y las cabeceras del corazón no lo dio hasta que se convirtió en el abogado de Antonio David Flores. Aunque para entonces ya había demostrado de lo que era capaz haciendo el montaje más morboso y vergonzante del periodismo en España, aquel en el que fingió que había encontrado a Antonio Anglés, uno de los dos asesinos de las jóvenes Toñi, Miriam y Desirée en Alcasser, vivo en Brasil y que le había entrevistado. Hasta siete veces sacaron este tema en la portada del diario Ya del que entonces era propietario.

Video: Mari Ángeles Grajal confirma que Rocío Jurado vivía con miedo de Antonio David

La cruzada de Antonio David Flores y Rodríguez Menéndez contra las Jurado

La defensa del ex guardia civil pillaba al abogado en un momento dulce, tenía un medio de comunicación a su medida, la revista Dígame, y desde ella era capaz de atacar a la pareja inventando todo tipo de elucubraciones, como que Fidel Albiac era un mafioso. Antonio David Flores también formaba parte de la redacción de esa misma revista.

El abogado hasta interpuso una demanda contra Rocío Jurado por unas declaraciones que la cantante hizo sobre su yerno en una televisión argentina durante una pausa publicitaria. Por hablar de Antonio David Flores le pidieron 1.000 millones de pesetas. El juicio se retrasó tanto que la cantante murió antes de conocer el veredicto: el caso fue desestimado y Antonio David Flores condenado a pagar las costas del juicio, 600.000 euros.

Rocío Carrasco reconoce tener “terror” a Emilio Rodríguez Menéndez. “Rodríguez Menéndez era terrorífico y a este señor (Antonio David Flores) le viene como anillo al dedo. Le utilizó para llevar a cabo lo que quería. Era una situación terrorífica, de no dormir por la noche. Nosotros no sabíamos lo que nos podía pasar”, explica en Telecinco. Tanto ella como su pareja, Fidel Albiac, fueron aislados de su entorno, vivían con paranoia a un posible ataque. No en vano se enfrentaban al hombre que fue capaz de difundir fotogramas del supuesto vídeo sexual del director de un periódico de tirada nacional y de publicar una portada en la que acusaba a su propia ex, Malena Gracia, de ejercer la prostitución.

Portada de la revista Dígame protagonizada por Fidel Albiac. pinit

Pero los excesos mediáticos y de poder pasaron factura al abogado: fue condenado en varias ocasiones por diversos delitos, encarcelado dos veces, se fugó y se escondió en Argentina y aún así le dio tiempo a casarse cuatro veces y a que una de sus mujeres planeara su asesinato.

Actualmente tiene 70 años, según la web que lleva su nombre (y su cuenta de Instagram) sigue ejerciendo... Y sigue teniendo problemas con la justicia. Este mismo año en mayo está previsto que se le juzque en la Audiencia Provincial de Madrid por nueve delitos distintos: organización y grupo criminal, estafa, falsificación de documentos, apropiación indebida, blanqueo, usurpación de funciones, intrusismo profesional, fraude, coacciones y phishing (robo de datos privados en internet).