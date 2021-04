7 abr 2021

Hace tres años, el actor compró la aeronave a Telefónica por 4,5 millones de euros (el modelo nuevo cuesta 20 millones) se podría decir que toda una ganga. Pero no ha sido hasta ahora que hemos visto a Antonio darle uso. El actor lo utilizó para viajar a Madrid porque tenía que grabar parte de la promoción de su próxima película, 'Competencia oficial', una cinta que protagoniza junto a Penélope Cruz.

Antonio se sacó hace tiempo el título de piloto de avión privado, pero por el momento prefiere limitarse a ser pasajero y confiar en su tripulación. "Me he comprado un avión porque los odio. No me gusta en absoluto volar. Estaba harto de los líos de los aeropuertos, los autógrafos.... Me dije ‘sé que me va a costar mucho dinero, pero prefiero vivir mejor", confesó en 2018.

El modelo, Gulfstream G200, es el mismo que adquirió en 2015 Cristiano Ronaldo. La operación que cerró Antonio fue un chollo porque el avión tenía pocos kilómetros y es un modelo que puede alcanzar los 20 millones de euros si lo compras recién salido de fábrica. El mantenimiento y los sueldos de la tripulación pueden superar el millón de euros al año, aunque Banderas suele alquilarlo en los periodos en los que no lo utiliza para desahogar el gasto.

El tener un avión privado es la islusión de muchos famosos. El último que hizo gala de ello fue el cantante colombiano Maluma, que emocionado subia a las redes entre lágrimas como su sueño se había hecho realidad.