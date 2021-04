8 abr 2021

Es más que probable que 'Tina', el documental que acaba de estrenar HBO, sea la despedida de la vida pública de Tina Turner, la cantante eléctrica que se grabó en la memoria de varias generaciones como la villana de la cúpula del trueno en 'Mad Max' y en la historia del pop gracias a hits incontestables como 'Private Dancer' o 'What’s Love Got to Do with It'. Cada vez menos presente su desgraciada vida con Ike Turner, su descubridor, marido y padre de sus cuatro hijos, que la maltrató (palizas horribles) y la explotó, Tina siempre tuvo miedo de que estos trágicos años definieran el resto de su vida. Por suerte, en 1978 se divorció y pudo rehacerse a sí misma: vendió millones de discos y ganó una docena de premios Grammy. Y para mayor fortuna, pudo vivir una gran historia de amor, una historia de amor de verdad, a los 46 años. Como diría la canción, el flechazo fue instantáneo.

Tina Turner se despide del público con un documental que ha estrenado HBO. pinit

En 1985, en un documental anterior, 'I, Tina', la cantante puso las cartas del corazón sobre la mesa. "Jamás he recibido amor", confesó Tina Turner, tendiendo un hilo rojo desde el abandono de su madre cuando era niña hasta aquel momento. "Jamás he tenido una relación sentimental que fuera genuina. Ni una. Me han roto el corazón millones de veces. ¿Por qué nadie puede ver belleza en la mujer que soy". Tenía 45 años. Al año siguiente, un viaje a Alemania lo cambió todo. A los pies del avión en el aeropuerto de Düsseldorf le esperaba Erwin Bach, un ejecutivo de la industria discográfica 16 años menor que ella. No sale en el documental que se puede ver ahora en HBO, pero el amor de Bach sí es a prueba de bomba: en 2016 Tina superó un cáncer intestinal y en 2017, Bach le donó un riñón.

"La primera vez que le vi, se me disparó el corazón", recuerda Tina Turner del flechazo. "Era tan guapo… Fue un encuentro de almas. Me temblaban hasta las manos. Era tan diferente a todos los hombres que había conocido, tan relajado, tan acogedor, cero pretencioso… Todo eso pude verlo desde el minuto cero". Bach sintió prácticamente lo mismo: "Fue como una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica que continúa". En su libro 'Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good' (2020), Tina se refirió a su relación con Bach subrayando que este no encontraba razón para recelar de su fama y su talento, cosa que no le ocurría con Ike. "Nos damos libertad y espacio para ser nosotros mismos como individuos. Erwin jamás se ha sentido intimidado por mi carrera o mi popularidad. Me enseño que el verdadero amor no busca apagar la luz de uno para que el otro brille. Al contrario: desea que brillemos juntos".

Y, sin embargo, sabemos muy poco de Erwin Bach, aunque lleva casi 40 años al lado de Tina Turner. Como ha descrito la misma Turner, "Erwin también es una fuerza de la naturaleza". Alemán, ejecutivo de la discográfica EMI en Alemania, Reino Unido y Suiza, llegó a ser director de división. Ha trabajado con los más grandes: Queen, Pink Floyd, Paul McCartney, Lenny Kravitz, Radiohead… No solo como ejecutivo de la industria, sino también como productor. De hecho, se calcula que tiene una fortuna personal de alrededor de 50 millones de dólares. Es el productor ejecutivo de ‘Tina’, el documental que ahora estrena HBO. La pareja ha vivido en distintas ciudades: Londres, Los Ángeles, Colonia y, sobre todo, Zurich, donde se mudaron en 1994. Su casa es un castillo y se llama Chateau Algonquin.

Durante una entrevista con Oprah Winfrey en 2013, Erwin Bach admitió que no había querido leer las memorias de Tina Turner. En ellas cuenta con todo lujo de detalles el maltrato que sufrió por parte de Ike Turner y el intento de suicidio con barbitúricos que por poco termina con su vida (por suerte no fue así, sino que entró en contacto con el budismo que le hizo fuerte para huir de su ex marido). "No pude leerlo", admitió. "Es muy duro escuchar o leer sobre el pasado de la persona que amas, sobre todo si es tan doloroso. Sueño con el momento en que Tina pueda borrar todas esas experiencias. Creo que llega el momento de cerrar ese capítulo y ese libro. Todo está dicho ya".

En 2012, después de haber vivido en Suiza durante 20 años, Tina Turner solicitó la ciudadanía suiza, que le fue concedida en enero del 2013, después de que tuviera que renunciar a la ciudadanía estadounidense. En 2013, la pareja pasó por fin por la vicaría y celebró una boda que contó con la presencia de Oprah Winfrey, gran amiga de la novia, Gayle King, David Bowie, Giorgio Armani, Bryan Adams, Roger Davies, Sade y Eros Ramazzotti. El vestido de la novia, un decadente diseño negro con cristales de Swarovski, fue regalo de Armani. Únicos hasta para casarse.