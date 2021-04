15 abr 2021

Lo de Jennifer Lopez y las anulaciones de compromiso no es una historia nueva. Su compromiso de boda con el deportista Alex Rodriguez fue anunciado en 2019 con una fiesta por todo lo alto… Y ya se ha retrasado dos veces. Cierto es que en este momento de pandemia puede no apetecer celebrar lo que iba a ser la boda del siglo (a juzgar por cómo celebraron el anuncio del compromiso), pero para los medios estadounidenses la historia de amor entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez es muy similar a lo que ya le pasó a la cantante en los 2000 con el actor Ben Affleck.

En aquel momento eran la pareja del momento, la más perseguida por los paparazzis, la que anunció su boda en 2002, la aplazó a 2003 y acabó rompiendo en 2004. Su matrimonio fallido de una década con el cantante Marc Anthony es otra muestra de cómo a la mujer que lo tiene todo se le resiste el éxito en el amor. ¿Es posible que para las mujeres poderosas e independientes sea aún más difícil encontrar un compañero de viaje?

Lo que ha aprendido Jennifer Lopez de las rupturas amorosas y los compromisos fallidos

La diva del Bronx acabó en terapia para poder afrontar el fracaso de su relación con Marc Anthnoy. En el caso de Alex Rodriguez ha querido pedir ayuda mucho antes, lo que es síntoma, paradójicamente, de la maduración emocional de la cantante en lo que al amor se trata.

Cuando el enamoramiento pasa (ese momento en el que todos somos perfectos a los ojos del otro) comienza el verdadero trabajo de pareja. Evidentemente (y por mucho que nos cueste creerlo) Jennifer lopez no es perfecta, pero que tanto ella como su pareja hayan acudido juntos a pedir ayuda para superar sus conflictos es una muestra de que son pareja madura. ¿Funcionará la terapia? Pues los medios americanos parecen buscar pistas de que no es así, en realidad todo depende de si serán capaces de realizar el ejercicio de autocrítica y reflexión necesario para seguir juntos sumando a esa relación.

¿Tiene sentido en este contexto de crisis de pareja que ella se vaya a República Dominicana y él permanezca en Miami? Pues lo que a todas luces es un signo de crisis para los paparazzis norteamericanos podría ser, al contrario, un síntoma de salud mental. Antoni Bolinches, psicólogo clínico, terapeuta de pareja y autor del “Síndrome de las supermujeres” nos explica que “somos animales de costumbres, acabamos aceptando las dinámicas sin cuestionarlas, por eso yo, cuando una relación de pareja está muy viciada, suelo recomendar una separación cautelar, un tiempo que se da la pareja para que la ausencia pueda regenerar el deseo de presencia”.

El problema de las mujeres poderosas con el amor

Por extraño que parezca ser guapa, inteligente y exitosa en el trabajo puede ser un handicap a la hora de encontrar el amor. La “perfección” hace que muchos hombres vean a esa mujer que lo tiene todo como inalcanzable y ni intentan postularse como posible pretendiente amoroso.

A este factor de que las mujeres poderosas “intimidan” a los hombres Antoni Bolinches lo denomina en su ensayo el síndrome de las supermujeres y, basándose en su experiencia clínica, afirma que en el mundo hay al menos 50 millones de estas mujeres perfectas que no consiguen pareja porque no encuentran los hombres adecuados: se les quedan “pequeños”.

Sharon Stone, Halle Berry, Charlize Theron y Jennifer Lopez forman parte de este club pero no están ni mucho menos solas. Las mujeres llevan tres generaciones evolucionando gracias a su propio esfuerzo y muchos hombres han perdido el paso, desean que todo sea “como siempre”, con una relación en la que él es el admirado y no el que tiene que admirar. Para Antoni Bolinches el 60% de los hombres andan aún muy despistados sobre cómo tratar a una mujer cuando esta no depende de él en ningún aspecto de su vida. Quizá lo que le pasa a Jennifer Lopez no sea que le cuesta encontrar el amor, quizá es que el amor es algo mucho más difícil de conseguir cuando se tiene todo lo demás.