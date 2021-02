9 feb 2021

No exageramos cuando decimos que, prácticamente cada semana, Jennifer López pasa por "chapa y pintura" para hacerse con un nuevo cambio de look. Sus innumerables transformaciones ya nos resultan hasta monótonas y aburridas pero cuando nos sorprende de verdad (de la buena) no nos queda otra que reconocerlo. Y es que su último haircut merece mención especial junto a la melena XXL con extensiones que llevó hace unos meses y con la que se quitó 10 años de encima al instante.

En esta ocasión, el efecto conseguido ha sido el mismo pero con un estilo totalmente contrario al cabello largo: la cantante se ha hecho un corte de pelo pixie que no nos esperábamos y con el que ha demostrado que el pelo muy corto también funciona fenomenal a partir de los 50.

JLO se ha convertido en la nueva portada de la revista beauty Allure y lo ha hecho con un corte tipo garçon creado por el también peluquero y estilista de Kim Kardashian, Chris Appleton.

En sus manos ha quedado una imagen acorde al mensaje que la artista ha querido transmitir en la entrevista: "No podemos seguir viviendo nuestras vidas y pensar que todo va a salir bien. Tenemos que hacer cambios. Por eso, 2020, por difícil y aterrador que fuera, era tan necesario. Lo que nos dimos cuenta es que estamos todos juntos en esto".

Un símil que nos devuelve al terreno beauty de nuevo para grabarnos este corte de pelo con flequillo XXL tan favorecedor: enmarca la mirada, disimula la frente ancha, sienta bien a todos los tipos de rostro y se puede llevar tanto con un rubio de mechas y reflejos dorados como con el negro o el marrón chocolate luminoso que triunfa entre las famosas. ¿Para peinarlo? Opta por el efecto wet despeinado o pulido para un resultado más elegante y sofisticado, o llévalo en seco. ¿Cuánto tardará Jennifer López en volver a los postizos?