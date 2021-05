5 may 2021

El gran error que cometió Rocío Carrasco fue el de no reconocerse a tiempo como una víctima de violencia de género y ese error le ha costado sus propios hijos. En el octavo capítulo de la docuserie de Telecinco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, la hija de Rocío Jurado nos dejó helados con el relato de cómo su hija Rocío Flores le propinó una paliza, según el testimonio de la hija de Rocío Jurado, a instancias de su padre Antonio David Flores. Un relato del que se eliminó 11 minutos y 38 segundos porque no era necesario saber cuántas patadas propinó la hija a la madre para entender lo escalofriante de la situación. En el capítulo de esta noche sabremos qué pasó tras esa agresión: Rocío Flores denuncia a su madre por malos tratos, una denuncia que le duele a Rocío Carrasco más que los golpes y que simboliza la ruptura definitiva entre madre e hija. ¿Podrán recuperar en algún momento su relación madre e hija ahora que Rocío Carrasco está adueñándose del relato de su vida? ¿Es posible que Rocío Flores vuelva a recuperar el vínculo con su madre simplemente por escuchar su versión de los hechos?

Cómo se manipula a los hijos en una relación en la que existe la violencia de género

En las relaciones de pareja viciadas por la violencia de género el fin del maltratador no es el maltrato, es el control. El objetivo del agresor es someter a su pareja, subordinar a la mujer y para ello empleará todas las estrategias que sean necesarias y todo lo que esté a su alcance: la información que tenga de la víctima, sus puntos débiles, la violencia física y psicológica y, por supuesto, a sus hijos.

“Los hijos son un arma más que se pone al servicio del agresor. Por eso hablamos de instrumentalización de los menores porque al igual que la violencia es un instrumento, los hijos también pueden serlo. Las estrategias que llevan a cabo los agresores para lograr dominar a la víctima siempre van in crescendo, de lo más sutil a lo que todos reconocemos como violencia, pero cuando se llega al extremo de usar a los hijos podemos decir que estamos en unas cotas de violencia muy elevadas porque sabes que eso es lo que más daño le puede hacer a una madre. Es una violencia muy perversa, cruel y efectiva”, explica Bárbara Zorrilla, psicóloga experta en violencia de género.

Intentar manipular a los hijos, procurar posicionarlos en contra de la madre, convertirlos en espías (no olvidemos el episodio que relata Rocío Carrasco de Rocío Flores haciendo fotos a documentos de su despacho en plena noche)... todas estas estrategias son habituales por parte del maltratador en los casos de violencia de género.

“Pero una cosa es que el agresor intente esa manipulación de los hijos y otra es que lo consiga. Eso depende de muchos factores, como por ejemplo el tiempo que pasen con el agresor, el apoyo familiar y social que tengan los menores y también depende de la madre. Desgraciadamente las madres son víctimas de su proceso de violencia y tienen sus recursos mermados y eso afecta a su capacidad para resistir esa violencia y para defender a sus hijos”, asegura Bárbara Zorrilla.

Cuando Rocío Carrasco cedió ante Antonio David Flores (y las consecuencias que eso trajo)

Esas facultades mermadas por el proceso de violencia pueden explicar algunas partes del discurso desgranado por Rocío Carrasco en los capítulos emitidos hasta ahora. Por ejemplo, queda claro en la docuserie que desde que la hija de Rocío Jurado decidió separarse de Antonio David Flores este inició una campaña en los medios de comunicación que consistía básicamente en catalogarla de mala madre y clamar al cielo porque no le dejaba ver a sus hijos.

En un intento de acabar con ese discurso y encontrar algo de paz, Rocío Carrasco concedió la custodia compartida a Antonio David Flores. Pensó que si le daba más tiempo con los niños, que era de lo que se quejaba en público, él dejaría de acosarla. Se equivocó y le proporcionó a su ex pareja una ventana de tiempo aún mayor para manipular a los niños en su contra.

“Eso lo piensan muchas madres: si renuncio a la custodia, si renuncio a la pensión, si le firmo los papeles, si le doy la casa… si hago esto, me dejará en paz. Piensan que si ceden se va a poner fin a la violencia, y no. La única manera de ponerle fin es alejarse de esa persona con una sentencia condenatoria que te pueda dar una orden de protección. No se puede llegar a un acuerdo con un maltratador”, explica la experta.

¿Pueden Rocío Carrasco y Rocío Flores recuperar su vínculo madre-hija?

Ahora ya sabemos que intentar manipular a los hijos es una estrategia de manual del maltratador, ¿pero puede revertirse esa manipulación una vez ha tenido éxito? Si damos por cierto todo lo que ha contado Rocío Carrasco, ¿podrían en un futuro madre e hija reencontrarse?

Rocío Flores y su padre Antonio David Flores. pinit

“Cada caso es un mundo y en este nos falta información. Lo que yo entiendo a través de lo que ha contado su madre es que Rocío Flores ha construido un relato totalmente diferente de lo ocurrido y que en ese relato sustenta su identidad y su manera de vincularse y manejarse por la vida. Destruir ese relato sin colocar otro en su lugar es peligroso para ella porque supone alterar todos sus esquemas mentales, todo lo que le da seguridad, los anclajes que posee para contarse la realidad”, explica la psicóloga.

Los amantes de los finales felices pueden tener claro que sí, que es posible en algunos casos que esos hijos manipulados recuperen a sus madres, pero es un proceso largo, doloroso y no se realiza sin ayuda. “No podemos pensar que por simplemente escuchar el relato de su madre Rocío Flores va a decir “ah, vale ya lo entiendo todo, voy a alterar todo mi mundo y todos los referentes que tengo de qué es lo bueno y qué es lo malo”. Para recuperar la relación con su madre necesitaría muchas más cosas, como es ayuda profesional y tiempo”, asegura la experta.

Igual que Rocío Flores no ha llegado a esta situación con su madre de la noche a la mañana sino poco a poco y de forma progresiva para poder revertir la situación también sería necesario ir poco a poco y nadie sabe, hoy por hoy, si estaría dispuesta a hacer ese viaje.

De lo que podemos estar todos seguros es de que Rocío Flores es una víctima más de toda esta situación, no una “mala hija” que agredió a su madre. “Rocío Flores está sufriendo muchísimo, sin duda. El abanico de repercusiones psicológicas que puede sufrir por esta situación es tan amplio y tiene tantas variables que decir “lo que le va a pasar es esto” es tener una visión reduccionista”, asegura la experta.

En primer lugar es muy posible que de forma inconsciente Rocío Flores ponga en marcha los mecanismos de defensa que tenemos todas las personas para manejar y sostener nuestra realidad, como por ejemplo usando la negación. “En segundo lugar también puede pasar que empiecen a desmontarse sus anclajes y referencias, pero para superar ese proceso va a necesitar mucha ayuda”, concluye Bárbara Zorrilla.