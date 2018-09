25 sep 2018

Cuando Cristiano Ronaldo no gana, no va a las ceremonias de premios. Se está convirtiendo en un clásico. Y ya hay quien se lo ha echado en cara... y le ha importado poco, porque ayer volvió a no acudir a los Premios The Best.

Se convirtió así en una de las grandes ausencias de una alfombra roja en la que, por supuesto, tampoco estuvo su pareja, Georgina Rodríguez. Y en la que nos privó de esa estampa familiar típica que nos regalaba una vez al año y en la que veíamos a su hijo mayor, a su madre, a sus hermanas... Vamos, que se quedaron todos sin viaje.

Mientras él descansaba en Turín -quizás reflexionando sobre ese tirón de pelos a un rival que le valió la expulsión hace unos días en Champions-, Edurne tampoco podía asistir. La cantante tiene trabajo: está grabando 'Got Talent'.

A pesar de que su pareja, David de Gea, iba a ser coronado como mejor portero de la pasada campaña tras la votación de sus compañeros, la madrileña no pudo hacer ese hueco en su agenda para acompañarle.

Sin duda, ellas dos, que siempre dan titulares por sus estilismos, fueron las dos mujeres a las que más echamos de menos sobre la alfombra roja. Aunque para compensar, por supuesto, ya estaba Pialr Rubio -aquí, su look-...

Más noticias de Edurne...

- Edurne manda callar a los que critican a David de Gea

- La sensual foto de Edurne para celebrar el millón de seguidores

- El bikini de Edurne que vas a querer

¿Sabías que Edurne es Capricornio? Consulta su horóscopo