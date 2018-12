20 dic 2018

Hay muchas maneras de ser o parecer sexy. Y para Lara Álvarez ninguna pasa por las transparencias. Como ella misma ha dicho en referencia a la rivalidad con Cristina Pedroche de cara a las Campanadas, "ser sexy o no depende más de una actitud que de una prenda de ropa". Y le tenemos que dar la razón porque la asturiana ha demostrado que se puede estar muy sexy sin llevarlas. Eso sí, a lo que no renuncia en muchas ocasiones es al escote y a los vestidos mini y la verdad es que son los que mejor le quedan. Y aquí tenemos las pruebas.

Lara Álvarez con vestido mini plateado, de Tete by Odette.

Para la final de Supervivientes 2017 eligió un vestido mini, de cadenas plateadas que dibujaban ondas, de Tete By Odette. Un traje de inspiración años 20 que causó furor en las redes. Y corto, dejando ver las tonificadas pienas de la presentadora del reality de Telecinco.

Lara Álvarez con vestido de Ella Luna.

En el 2016, también para la final del programa, Lara Álvarez apostó por un vestido mini. Esta vez de color verde, con cordones que se cruzaban y dejaban a la vista un sugerente escote. Lo firmaba Ella Luna.

Lara con un conjunto color crudo de Francis Montesinos.

La chaqueta-chaleco y los shorts son uno de sus looks recurrentes y no nos extraña nada, porque le sientan de maravilla. Este look en blanco de Francis Montesinos fue el elegido para la presentación de Supervivientes de este año. Y precisamente porque le sientan tan bien, la asturiana llevará traje la noche de fin de año. Lo que no sabemos es si de pantalón largo o corto.

Lara también ha llevado traje para otras ocasiones de fiesta y con fotos como esta demuestra que es igual de sexy que cualquier vestido.

Lara también defiende un buen escote. Y lo hace con un traje como este, negro, sobrio, pero al que le da un toque muy sugerente con un body debajo de la chaqueta.

Después de repasar estos look, tenemos claro que Lara estará sexy con lo que se ponga, sea como sea el taje.