24 feb 2019

La madrugada de este lunes, cuando en Hollywood todavía sea domingo 24 de febrero, se desplegará ante el Kodak Theatre de Los Ángeles la alfombra roja más glamourosa y exclusiva de la 'awards season': la de los Premios Oscar. Sobre ella desfilarán las estrellas más elegantes (o no) del panorama internacional y, más allá de qué nombre pase de nominado a ganador cuando se pronuncien los famosos "and the Oscar goes to...", esto es lo que podemos esperar desde el punto de vista 'fashionista'.

Las protagonistas de la alfombra roja

Iconos de moda como Nicole Kidman, Lupita Nyongo', Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Margot Robbie o Alicia Vikander; nominadas de la talla (de estilo) de Emma Stone, Amy Adams, Rachel Weisz o la veterana Glenn Close; 'parejas de' como Amal Clooney o Irina Shayk e incluso rostros españoles más allá de Penélope Cruz o Paz Vega, como Marta Nieto. Todas estas mujeres elegantísimas derrocharán estilo en la alfombra roja de los Oscar 2019, pero es difícil que ninguna de ellas pueda hacer sombra a la que esperamos que sea la gran protagonista de la noche: Lady Gaga.

Reproducir Lady Gaga, en el almuerzo de nominados de los Oscar. Pincha en su foto para ver por qué decimos que es la gran diva de la alfombra roja.

Las otras estrellas a las que seguir la pista

Junto a los nombres 'típicos' de la alfombra roja compartirán 'photocall' y protagonismo otras grandes mujeres que, además, están nominadas al Oscar esta edición: Olivia Colman (por 'La favorita'), Melissa McCarthy (por '¿Podrás perdonarme algún día?'), Marina de Tavira (por 'Roma'), Regina King (por 'El blues de Beale Street') y la más esperada, Yalitza Aparicio, que opta al galardón por su papel protagonista en 'Roma'.

La actriz Yalitza Aparicio en los BAFTA pinit Gtres

Los diseñadores favoritos de nuestras actrices para la alfombra roja

La entrega de los Premios Oscar es, sin duda, la gran noche del cine y su alfombra roja, probablemente, el mejor escaparate de moda a nivel internacional, con permiso de las 'fashion weeks' de París, Londres o Nueva York. Entre los diseñadores favoritos de las 'celebrities' para lucir palmito en la 'red carpet', Elie Saab, Dior, Marchesa (reconciliada con el sector después del caso Weinstein), Armani Privé, Tom Ford, Givenchy, Versace, Ralph&Russo, Valentino, Louis Vuitton, Gucci, Calvin Klein, Carolina Herrera, Stella McCartney o Ralph Lauren. Este año, además, con el reciente fallecimiento de Karl Lagerfeld, esperamos ver algún homenaje en forma de Chanel Alta Costura. Y, por supuesto, nos gustaría ver algún vestido con el sello español de alguno de nuestros diseñadores con más proyección internacional: Delpozo, Teresa Helbig, Alvarno, Jorge Vázquez o Palomo Spain.

Las tendencias VIP en la 'red carpet'

Después del 'Me too' y el fundido a negro que vivimos en las 'red carpets' intenacionales del año pasado, este 2019 estamos viendo algo más de color, pero predominan los tonos más clásicos: el negro y el blanco. Además, no faltarán los brillos, el efecto nude, los detalles joya, las suntuosas plumas y algún que otro esmoquin de inspiración masculina con mensaje feminista. Eso sí, estamos seguras de que las reivindicaciones a favor de la igualdad y contra los abusos y la violencia de género estarán muy presentes.

