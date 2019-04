4 abr 2019

¿Puede un vestido ultrasexy ser el protagonista del peor look de una de las mujeres con más estilo del país? Una mujer que, además, tiene tipazo para llevar una prenda así... Pues sí, puede, y a una larga lista de ejemplos encabezada por Cristina Pedroche, ahora se suma una invitada inesperada: Paula Echevarría.

La actriz acudió a una fiesta de Tous en la que se presentaba a Emma Roberts como nueva embajadora de la marca, y nos dejó con la boca abierta al darnos cuenta de que, hasta las 'influencers' que más nos inspiran, también se equivocan con sus looks.

Paula Echevarría apostó por un look de inspiración futurista con un minivestido ajustadísimo de punto azul petróleo adornado con flecos y con detalles 'cut out' y transprarencias que, aunque hacía tipazo, a la actriz no terminaba de favorecerle y que, además, tenía un efecto en el bajo por el que parecía que estaba dado de sí. Ni las sandalias joya con pulsera al tobillo conseguían que la actriz brillara como suele hacer delante de las cámaras...

