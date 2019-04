11 abr 2019

Sabemos que en 'La Voz', los grandes protagonistas de las galas son la música y las emociones. Sin embargo, no podemos negar que, programa tras programa, hemos ido fichando al detalle los estilismos de Eva González, Paulina Rubio y Miriam Rodríguez. Y claro, en la gran final, que ganó Andrés Martín, del equipo de Pablo López, la presentadora, la 'coach' y la asesora sacaron sus mejores armas de estilo.

Eva González brilló con luz propia en la final de 'La Voz' con un moni vestido de inspiración años '20 con flecos joya (una de las tendencias de la temporada) en tono plata y escote 'halter' cruzado de Fernando Claro. La presentadora, lo lució con medias negras de cristal, un detalle que reconocemos que nos chocó, y lo combinó con salones también de estilo 'retro' de Mascaró.

Con un look radicalmente diferente vimos a Paulina Rubio, que se quedó a las puertas del duelo final con su 'talent' Ángel Cortés. La 'coach' apostó por un llamativo mini vestido con estampado tropical de Ana Locking, un diseño de volúmenes arquitectónicos con grandes volantes. Pertenece a la colección 'Realness' de la diseñadora española, y era una auténtica obra de arte...

Mucho menos espectacular, pero muy sexy, vimos a Miriam Rodríguez, asesora del 'coach' Pablo López y miembro del equipo ganador de la mano de Andrés Martín. La 'ex triunfita' apostó por un look muy rockero con body lencero con transparencias y escote 'lace up', vaqueros negros y cazadora de cuero con tachuelas.

Sin duda, la final de 'La Voz' fue música y emociones, pero también moda. Y desde luego, Eva González, Paulina Rubio y Miriam Rodríguez no pudieron darnos más juego con sus estilos tan personales y diferentes. ¿Con quién te quedas?

