16 ene 2020

Sin duda, Penélope Cruz era la estrella más deseada de la noche en los Premios Feroz 2020, y todos esperábamos ansiosos su llegada a la alfombra roja. Poco antes de las siete y media de la tarde comenzaron a desfilar los primeros famosos por la 'red carpet' del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, pero hubo que esperar más de dos horas hasta que nuestra actriz más internacional apareció ante los fotógrafos en el photocall junto a Pedro Almodóvar, Asier Etxeandía y el resto del equipo de 'Dolor y Gloria'. Y ahí fue cuando llegó la decepción...





Penélope Cruz es capaz de lo mejor y lo peor sobre la alfombra roja, y esta vez, lo cierto es que esperábamos ver su mejor versión de estilo, pero nos hemos vuelto a quedar con las ganas. La actriz volvía a casa (imposible olvidar aquel "I grew up in a place called Alcobendas" al recoger su Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2009 por 'Nine') y como todas cuando vamos a las fiestas del pueblo cual hijas pródigas después de nuestras aventuras en la gran ciudad (unas con más glamour que otras), pensábamos que sacaría sus mejores galas para impresionar a sus convecinos.

No podemos negar que Pe se ha vestido de gala para volver a Alcobendas (donde creció y donde se entregan este año los Premios Feroz), y lo ha hecho con un imponente look de Chanel, su marca de cabecera. Sin embargo, el conjunto de la 'maison' no hacía, ni mucho menos, justicia a la actriz.





Penélope Cruz ha elegido un dos piezas 'black&white' que combinaba una reinterpretación de la clásica 'petite veste' de Chanel, la icónica chaqueta de la firma, bordada con grandes lentejuelas blancas y ribeteada en negro, a juego con una maxi falda de tul. El conjunto es una joya, pero sumaba años a la actriz, no favorecía su silueta y no conseguía dejarnos con la boca abierta.

En menos de diez días Pe puede resarcirse en Málaga durante la entrega de los Premios Goya del próximo 25 de enero, ¿veremos entonces la estrella de la alfombra roja que todos esperamos?