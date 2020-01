23 ene 2020

La carrera hacia los Goya 2020 tuvo su pistoletazo de salida con los Premios Forqué, se consolidó en los Feroz y ahora nos pone nostálgicas al pensar en las alfombras rojas pasadas y todo lo que podemos esperar de los looks de las famosas en esta 34ª Edición. Y mientras esperamos a que llegue la noche del 25 de enero, Penélope Cruz sigue descolocándonos con sus looks...

Esta vez ha sido en París, durante el estreno de 'Cuban Network', su última película junto a Gael García y Ana de Armas, donde hemos visto el enésimo look de Penélope Cruz firmado por Chanel... que no termina de convencernos. Y no es que el diseño no esté a la altura, ni muchísimo menos, es que, como dice una de mis compañeras, "a lo mejor es que la marca no está hecha para ella".

Penélope Cruz llegó al Pathé Beaugrenelle Cinema con un maravilloso mono joya de la colección Métiers d'Art Otoño-Invierno 2019/20, un diseño sublime que la actriz completó con un cinturón con el inconfundible logo de la 'doble c' y un clutch también de la 'maison'. Hasta aquí, todo perfecto, igual que el look 'beauty' de la actriz, que está más guapa que nunca. El fallo de estilo quizá estuvo en las sandalias de raso con plataforma, un diseño un tanto trasnochado que cobraron más protagonismo del debido al llevar Pe el bajo del pantalón más corto de lo debido.

En la redacción estamos divididas: ¿sí o no al look de Pe?